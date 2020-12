Sedm kreativních konceptů, které nabídla agentura DDB státu, zřejmě najdou své uplatnění v metropoli. Na síti LinkedIn to napsal primátor Zdeněk Hřib.

„Reklamní agentura DDB nabídla státu zdarma kampaň na podporu očkování. Ten to nevyužil. Nevadí, jejich chyba, kampaň využijeme my, pro Prahu a Pražany. Očkování je jediný způsob, jak vyhrát boj s pandemií. Je klíčové, abychom to lidem dokázali věrohodně vysvětlit,“ píše Hřib s tím, že město uvítá i další nabídky komunikačních agentur.

Koncepty DDB vznikly v reakci na výzvu agentury McShakespeare. DDB je nabízela státu, vláda ale nyní zvolila spolupráci s iniciativou, která sdružuje Asociaci komunikačních agentur (AKA), Asociaci public relations (APRA), Českou eventovou asociaci (ČEA) a přední experty na komunikaci. Celkem se jedná o sedmnáct agentur, které v prvním lednovém týdnu uspořádají hackathon, na němž vznikne státní covidová kampaň – zdarma.

DDB součástí iniciativy není. „Zvali nás, ale nám se nezdá úplně efektivní to vymýšlet s patnácti (pozn. dnes už sedmnácti) dalšími agenturami a protahovat to do konce ledna,“ řekl MAM Darko Silajdžić, CEO DDB Prague.

„Společně s kolegy z našeho oboru jsme se shodli na tom, že pomůžeme svými znalostmi a zkušenostmi k tomu, abychom se co nejrychleji vrátili k normálnímu životu a práci bez omezení vynucených pandemií covid-19,“ vysvětluje důvody vzniku a motivace iniciativy, o níž MAM informoval jako první, její mluvčí Pavla Mudrochová a dodává: „Všichni v rámci této iniciativy pracujeme zadarmo. Naším cílem je společně připravit strategii osvětové kampaně, která bude informovat veřejnost o očkování proti covid-19. Proto jsme také aktivně oslovili představitele státu s nabídkou pomoci.“

Kampaň specificky zaměřenou na Ostravu už navrhla například i agentura Kožuch.online.