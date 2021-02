Nejlepším e-shopem se stal Astratex, následuje Footshop a Alza. Vyplývá to z žebříčku Český Košík Roku, který hodnotí tuzemské e-shopy v roce 2020. Studii organizoval český fintech Twisto.

Organizátoři soutěže Český Košík Roku hodnotili české e-shopy na základě snadnosti a pohodlnosti jejich užívání. Dále podle jednotlivých kroků při nakupování – od představení nabídky po výběr dopravy a platbu. Studie se soustředila na mobilní internetové nakupování, tzv. m-obchody, skrze vlastní aplikace obchodů, progresivní webové aplikace i klasické e-shopy.

Žebříček e-shopů ovládl obchod s plavkami a spodním prádlem Astratex, na druhém místě se umístil Footshop a trojici nejlepších uzavřela Alza. Astratex se zároveň umístil na druhém místě v kategoriích platba a doručení – exceloval tedy zejména v závěrečných krocích objednávky.

Footshop a Alza sbíraly medaile i napříč podkategoriemi. Alza kralovala ve vracení zboží, snadnosti kontaktování, přístupnosti a v reakci na pandemii. Celkem se umístila sedmkrát mezi nejlepšími třemi a stala se tak nejoceňovanějším obchodem. Footshop byl nejlepší v doručování a sbíral druhá a třetí místa ještě v dalších čtyřech kategoriích: přístupnost; e-commerce a pandemie; souhrn a také registrace, přihlašování a vyplňování údajů.

Celkem čtyři medaile si domů odnesl obchod About You, který byl nejlepší v jednoduchosti registrace, přihlašování a vyplňování údajů a zároveň ovládl kategorii eco-mmerce se svým šetrným přístupem k životnímu prostředí například při balení zásilek a informování zákazníků o udržitelných produktech – to dělá pouze 15 % zkoumaných obchodů. Mezi dalšími úspěšnými e-shopy najdeme i Tchibo, Smarty, Answear a další.

ČKR se k nám vrací po několikaleté odmlce, a to zejména kvůli pandemii. „Od agentur a největších e-shopů jsme v minulosti na Český košík roku dostali extrémně pozitivní zpětnou vazbu. Koronavirus vloni obrátil svět vzhůru nohama a e-shopy se staly primárním místem pro nakupování. Proto jsme se rozhodli Český košík roku znovu rozjet a zjistit, jak se za poslední rok svět e-shopů proměnil,“ vysvětluje chief portfolio officer Lukáš Hurych, který za studií stojí.

Změnu nákupních zvyklostí během nákupů na internetu potvrzují také zjištění z rozsáhlého průzkumu Heureky, která se na celou situaci vyptávala e-shopů i zákazníků v září loňského roku. „To, že se chování zákazníků v e-shopech loni změnilo, potvrdily i výsledky našeho průzkumu. Zákazníci například začali klást mnohem větší důraz na velikost nebo zavedenost značky e-shopu,“ říká Tomáš Braverman, CEO Heureka Group, a pokračuje: „16 % zákazníků začalo také více koukat na český původ e-shopu a 15 % vyzkoušelo nějakou novou metodu dopravy nebo platby. A právě v těchto chvílích je důležité mít nákupní proces odladěný tak, aby e-shop o zákazníky v žádném kroku nepřišel. A studie krásně ukazuje, které to mohou být.”

„E-shopy se v nedávné minulosti setkaly s několika výzvami. Zaznamenaly zvýšený zájem o své služby a také se musely adaptovat na změny v placení kartou na internetu. Nejlépe hodnocené internetové obchody se s oběma popasovaly skvěle. Jsem rád, že jsme řadě z nich mohli se zavedením silnějšího ověření zákazníka, nebo naopak s uplatněním výjimek z tohoto ověření pomoci,“ říká Josef Puczok, který má na starost rozvoj obchodu v Mastercard.