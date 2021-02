Do čela online náborové aplikace Lusk nastoupila Iveta Hutníková. Jejím hlavním cílem bude další vylepšení platformy, která personalistům pomáhá s celým procesem recruitmentu, a její rozšíření o další funkcionality, mimo jiné o psychodiagnostické či jazykové testování.

„I v HR se kvůli covidovým opatřením dále urychlila digitalizace, na které staví i naše platforma. Mým cílem je digitalizaci náborových procesů nadále prohlubovat, zapracovat na automatizaci jednotlivých náborových aktivit v Lusku, a dále stavět mimo jiné na videodotaznících, které jsou v dnešní době online náborů jednou z hlavních konkurenčních výhod Lusku,“ komentuje své plány Iveta Hutníková.

Před nástupem do Lusku působila Iveta Hutníková přes dva roky v jeho mateřské společnosti Meta IT, kde měla na starosti mimo jiné projektový management, HR procesy a řídila právě i akvizici aplikace Lusk, kterou Meta IT koupila v minulém roce. Také pracovala ve společnosti Sprinx, kde měla na starosti větší české i zahraniční klienty, dále pak ve společnostech Philip Morris International nebo Accenture. Vystudovala mezinárodní obchod VŠE.