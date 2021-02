Adam Havel se od ledna posunul na pozici team leadera obchodního oddělení v reklamní agentuře S&K PUBLIC. Na starost má řízení a rozvoj týmu account manažerů a projektových manažerů a zajišťování komplexní péče o klíčové klienty.

Havel se na vedoucí pozici posouvá po dvou letech strávených jako account manažer. „Náš tým znám a věřím mu. Veškeré aktivity dokážeme strategicky plánovat, a to včetně new businessu, na nějž se nyní chceme také zaměřit,“ doplňuje.

Agentura S&K PUBLIC chce letos dosáhnout minimálně stejného výsledku jako loni. „První polovina roku bude pro mnohé firmy složitá, i přesto se ale v této době snažíme poskytnout co nejlepší servis všem našim klientům. Je to zároveň prostor pro projekty, na které dřív nebyl čas, anebo naopak pro řešení nenadálých situací ad hoc. Je to výzva pro všechny strany,“ říká Havel, do jehož portfolia patří mimo jiné největší tuzemský zaměstnavatel Škoda Auto.