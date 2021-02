Magazín Finmag vydavatelství Partners Media, které zastřešuje i lifestylový časopis pro ženy Heroine a provozuje server Peníze.cz, prošel po šesti letech od svého vzniku redesignem a chce získat více čtenářů pod heslem: Časopis, který vás připraví na budoucnost. V novém vzhledu bude v prodeji od 18. února.

„Obsahově nedochází k žádnému zemětřesení. Zůstáváme chytrým čtením pro liberálně smýšlející čtenáře. Přeci jen se ale víc přiznaně vracíme k byznysovým a ekonomickým tématům. Větší procento článků se bude věnovat technologiím, internetu a vizionářům ze všech různých oblastí,“ uvedl šéfredaktor Ondřej Tůma, který bude nově řídit i stejnojmenný web.

Dosavadní šéfredaktor webu a editor časopisu Michal Kašpárek opouští obě role. Do redakce naopak přichází novinář Michal Hron. Ten v minulosti působil jako editor v Euru, vedoucí domácího zpravodajství v Economii či editor serveru Novinky.cz. Na webu se budou stále častěji objevovat názorové texty, včetně těch od externích spolupracovníků, například od bývalého šéfa ČRo Vltava Petra Fischera, ekonoma Dominika Stroukala nebo motoristického novináře Vojtěcha Dobeše. Novým editorem časopisu bude Gabriel Pleska, dlouholetý editor webu Finmag.cz.

Ondřej Tůma

Nový Finmag bude vydavatelský dům (spadající pod českou finančně poradenskou společnost Partners Financial Services) komunikovat především prostřednictvím sociálních sítích. „Naší strategií nikdy nebylo utrácet za marketing velké částky, ale celý projekt budovat spíše organicky. I díky tomu jsme žádný ze šesti roků naší existence neskončili v mínusu a časopis si na svůj provoz vždy sám vydělal bez peněz jakéhokoli investora, což je podle mě na tuzemském trhu titulů podobného zaměření celkem výjimka,“ doplnil Tůma s tím, že náklad magazínu zůstává na deseti tisících výtisků.

V byznysových titulech rušno

Redesignem prošel v říjnu loňského roku i týdeník Ekonom vydavatelství Economia. „Jdeme do hloubky, abyste vy mířili výš,“ zní aktuální heslo k nové image. Podle čerstvého Media projektu, celostátního výzkumu čtenosti periodického tisku za 3. a 4. čtvrtletí, si Ekonom lehce polepšil z pohledu čtenosti na výtisk, která se nyní pohybuje na úrovni 48 tisíc čtenářů. Stabilní pozici mezi byznysovými tituly má i měsíčník Forbes s čteností 155 tisíc na výtisk.

Bývalí členové redakce ekonomického týdeníku Euro také loni začali vydávat týdeník Hrot. Za Hrotem stojí společnost Touzimsky Kapital Group podnikatele Jana Veverky, která je vlastníkem firmy Touzimsky Media. Ta je menšinovým vlastníkem outdoorové skupiny BigBoard Praha. Šéfredaktor Vadim Fojtík na dotazy ke kondici, plánům s titulem a prodejům MAM nikdy neodpověděl.

Po pauze začne také v březnu vycházet týdeník Euro, který prošel náročným sledem událostí. Nejprve skončil společně s vydavatelstvím Mladá fronta, poté jej jako součást online divize koupila společnost Internet Info, která ovšem vzápětí ochrannou známku týdeníku prodala společnosti New Look Media a ponechala si web Euro.cz. Obnovené Euro začne vycházet 22. března s původním šéfredaktorem Ondřejem Hergesellem. I šéf New Look Media Miloš Štěpař má s titulem velké plány. „Věřím, že Euro dokážeme dělat ziskově. Vždy jsem postupoval organicky, ty peníze je potřeba si vydřít. Euro má navíc výborný brand a povědomí, v tom je jeho síla,“ řekl minulý týden MAM.