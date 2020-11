Magazín Finmag.cz připravil nový projekt Koronavirus a dezinformace. Jedná se o seriál textů, které se „podívají na paseku, koronavirus covid udělal v našich hlavách“.

„Odhalujeme mechanismy, kvůli kterým lidé dávají přednost nepravdě před nepříjemnou pravdou, a příčiny, proč intuice selhává. Hledáme kořeny hoaxů a dezinformací a nabízíme cesty z myšlenkových pastí,“ říká Martin Vlnas, ředitel vydavatelství Partners media.

Podle Vlnase projekt financuje Petr Borkovec, CEO a spoluzakladatel Partners Financial Services. „Dal nám na to nadstandardní honoráře,“ doplnil Vlnas.

V seriálu si autoři chtějí posvítit například na to, proč je nám z hlediska psychologie zatěžko přijmout rozumná opatření, když je zavádí někdo, komu je těžko věřit. Rozebírat se bude také to, proč na „popírače“ nezabírají fakta, a že pokud chceme, aby změnili názor, nemáme jim pro ně nepříjemnou pravdu křičet zblízka do obličeje.

S odborníky z Akademie věd České republiky bude speciál zkoumat, jak se letos vyvíjela v Česku důvěra lidí v instituce i k ostatním lidem. „Zjistíme, jaké jsou mechanismy šíření hoaxů a dezinformací na sociálních sítích. Rozhlédneme se, jak hoaxy škodí byznysu. S datovými novináři se budeme ptát, jak a k čemu by nám teď pomohlo mít maximálně otevřená, veřejná data,“ pokračuje ve výčtu Vlnas.