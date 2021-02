Prevence je to nejlepší, co mohly v otázkách duševního zdraví firmy pro zaměstnace ještě před krizí udělat. Jenže teď to vypadá, že na předcházení potížím už je někde pozdě, nastupují terapie.

Terap.io, Soulmio, Hedepy, Tymosia… To jsou jen čtyři z projektů, které vznikly v nedávné době a které spojují péči o duševní zdraví s technologiemi. Zájem o jejich služby rychle roste, a to nejen ze strany jednotlivců, ale především firem. Právě firmy totiž loni zřejmě poprvé výrazněji pocítily, co to znamená, když jejich zaměstnanci „nejsou v pohodě“. A že v ní je opravdu málokdo, potvrzují především data.

Smutné statistiky

Během uplynulých měsíců se psychická pohoda Čechů znatelně zhoršila. Od jara do prosince minulého roku u sebe pozoroval příznaky alespoň středně těžké deprese či úzkosti jeden z deseti Čechů (PAQ Research, Život během pandemie). Tento stav se letos ještě o něco zhoršil. V druhé polovině února příznaky přiznávalo asi 13 procent dospělých. Podle Národního ústavu pro duševní zdraví (NÚDZ) se loni oproti roku 2017 prevalence (výskyt) depresivní poruchy zvýšila třikrát a úzkosti dvakrát.

„Tyto statistiky jsou skutečně alarmující, ale myslím, že to, co se děje, je poznat i bez čísel. Každý z nás určitě potkává více lidí, kterým není psychicky dobře,“ říká Václav Štrupl z Mitonu, šéf fondu Miton Psychonauts. Četnější psychické problémy lidí potvrzuje také zvýšeným zájmem o služby z jejich portfolia, ať se jedná o Terap.io nebo aplikaci VOS.health.

„Obě zmíněné služby jsou ale teprve na začátku a nemají za sebou delší časové období, se kterým by se mohly výsledky srovnávat. Nicméně tempo růstu je skutečně rychlé,“ dodává Václav Štrupl s tím, že poptávka ze strany firem je obrovská: „Vnímám to jako dobrou zprávu, že se o toto téma zajímají. Na druhou stranu je zatím i ta špatná zpráva, že jejich zaměstnanci na tom zřejmě nejsou psychicky nejlíp. Každopádně, je velice dobře, že se o způsoby, jak duševní zdraví zaměstnanců zlepšit, zajímají.“

Josef Řezníček, obchodní ředitel uLékaře.cz, rovněž potvrzuje rostoucí poptávku po psychoterapeutických službách. „V posledním roce potřeba lidí pečovat o své duševní zdraví výrazně roste kontinuálně a s tím se logicky stala tématem i pro zaměstnavatele,“ říká Řezníček a pokračuje: „Spolupracujeme s partnery, kteří mají nastavený systém akutní péče a krizové intervence, kdy člověku dokážou pomoci přímo v okamžiku, kdy je to potřeba.“ Společně s partnery zajišťuje uLékaře.cz také spojení s pychoterapeuty přes video. Program pro firmy funguje od roku 2018 a aktuálně je do něj zapojených 90 firem, jako například Česká spořitelna, EY, ČEZ, Alza.cz, Avast a další. Specifické služby s rozšířenou péčí o duševní zdraví využívají podle Josefa Řezníčka zatím nižší desítky firem.

