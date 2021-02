Australský parlament schválil hojně diskutovaný zákon, který přiměje technologické firmy platit vydavatelům za obsah. Jedná se o celosvětově doposud nejpřísnější legislativu, která inspiruje další země. Google kvůli ní hrozil odchodem z trhu a Facebook dokonce znemožnil sdílení zpravodajství.

Obě technologické firmy ještě během legislativního procesu deklarovaly, že australští zákonodárci zásadně nerozumí tomu, jak funguje internet. Následně došlo k několika krokům, které hrany trochu otupily. Google se dohodl s několika vydavatelskými domy, že vstoupí do jeho platformy Google News Showcase. A Facebook sdílení obsahu znovu povolil. Přislíbil také, že během tří let investuje do mediálního průmyslu nejméně miliardu dolarů. S ohledem na čistý zisk Facebooku, jen za poslední kvartál přesahující 11 miliard dolarů, se zatím jedná spíše o gesto.

Na základě nového zákona se Austrálie stane první zemí, která bude mít arbitra s mandátem určovat sazby plateb mediálním domům, v případě, že nedojde k dohodě mezi vydavateli a technologickým obry. Podobný institut by přitom mohl být i součástí českého zákona. Příslušnou evropskou směrnici má Česko do právního řádu implementovat nejpozději do začátku června. Google sdělil, že do jeho programu Google News Showcase už vstoupila nebo vstupují i některá česká vydavatelství.