Pravděpodobnost, že se knižní divize zkrachovalého vydavatelství Mladá fronta prodá jedinému zájemci Albatros Media, značně vzrostla. Soud původně neudělil výjimku pro prodej majetku ještě před nabytím právní moci rozhodnutí o konkurzu. Souhlasné stanovisko soudu přitom bylo jednou z podmínek Albatros Media, které do pátku nabízelo částku 14 milionů korun. Z rejstříku vyplývá, že soud nakonec s transakcí souhlasí i ve „zrychleném režimu“.

„Insolvenční soud (…) neshledal žádné důvody, pro které by měl revidovat Váš zamýšlený postup zpeněžit část majetkové podstaty označovanou jako knižní divize dlužníka (…) a proti Vašemu záměru tedy nemá žádné výhrady,“ napsal insolvenční správkyni Petře Hýskové samosoudce Miloš Vondráček.

Hýsková soud upozorňovala na to, že stejně jako v případě online divize a prodeje časopisů, je nutné situaci kolem knižní částí MF vyřešit co nejdříve. „Bezodkladné zpeněžení knižní divize je jednoznačně v zájmu majetkové podstaty, když jedině tak dojde k záchraně funkčního celku, který za záchranu rozhodně stojí, a který po doplnění personální složky může ve své činnosti, jež má dlouholetou tradici, pokračovat,“ píše správkyně s tím, že řada nyní již bývalých zaměstnanců je s ní i zájemcem v pravidelném kontaktu a vyčkává na to, zda se divizi podaří zachránit. „V takovém případně je připravena zapojit se do jejího chodu v rámci struktury nového vlastníka, popřípadě pomoci s jejím předáním novému vlastníkovi. Tato neobvyklá míra loajality pouze dokresluje, že se jedná o hodnotu, jejíž záchrana stojí za vynaložení maximálního úsilí všech zúčastněných,“ líčí správkyně.

„Potvrzujeme, že jednání o akvizici knižního nakladatelství Mladé Fronty nadále probíhají. Albatros Media po celou dobu zdůrazňuje, že má upřímný zájem pokusit se jedno z nejstarších nakladatelství v této zemi – Mladou Frontu – zachránit, avšak pouze pokud budou toto řešení všechny důležité subjekty považovat za nejlepší. Během uplynulých dnů potvrdily svou podporu všechny důležité subjekty od insolvenční správkyně, přes zajištěné věřitele, věřitelský výbor a opatrovníka společnosti Mladá Fronta až po dřívější zaměstnance a další věřitele, například agenturu Dilia zastupující desítky autorů Mladé Fronty. V pátek (5. února) došlo ke zveřejnění posledního a nejdůležitějšího souhlasného stanoviska – stanoviska insolvenčního soudu, které pravděpodobnost úspěšného dokončení zásadně zvýšilo. Definitivní výsledek jednání bude zveřejněn nejpozději během několika dnů,“ napsal MAM Václav Kadlec, generální ředitel Albatros Media.