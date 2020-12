Místo rychlého jednání o prodeji celku nebo částí vydavatelství, které se nachází v troskách své existence, si strany zapojené ve vleklém insolvenčním řízení vyměňují úřední korespondenci a Mladá fronta je každým dnem blíže svému kolapsu. Podle posledního vývoje insolvenční správkyně Petra Hýsková dále trvá na zastavení provozu závodu. Věřitelský výbor však v úterý uveřejněném dopisu tento postup odmítl. V pátek se přitom všechny strany sešly na jednání před soudem, což mělo přinést zásadní průlom.

„VV stále není přesvědčen o tom, že zastavení obchodního závodu je v tuto chvíli nejlepším řešením pro maximalizaci majetkové podstaty a tím pádem zachování práv věřitelů,“ píše se v dokumentu.

Podnik přitom postupně opouštějí zaměstnanci, kteří nedostali říjnovou a listopadovou výplatu. Weby, ještě donedávna jediná vydělávající divize MF, jsou nefunkční, protože webhostingová firma odmítla pokračovat v jejich provozu. Podle vedení Mladé fronty weby ztrácejí každým dnem na své hodnotě a může dojít i k úplnému smazání jejich obsahu.

„Na weby se nedostanou roboti vyhledávačů a každý den, kdy nejsou v provozu, je obrovsky poškozuje v pozicích ve výsledcích vyhledávání a na to navázaném příjmu z inzerce. Současně, pokud by tato situace přetrvávala ještě v řádu jednotek dnů, může dojít dle sdělení poskytovatele i k úplnému smazání jejich obsahu, tedy fakticky k jejich likvidaci,“ stojí v dopisu managementu MF.

Jelikož tištěné tituly přestaly vycházet už před několika týdny, i v této divizi dochází prudkému poklesu finanční hodnoty. „Z důvodu přerušené kontinuity vydávání časopisů došlo ke ztrátě reputace jak u inzerentů, tak u čtenářů i licenčních partnerů. V majetkové podstatě zůstanou pouze ochranné známky a dojde k nárůstu zapodstatových pohledávek o nevybrané předplatné, které si budou předplatitelé nárokovat. Finanční hodnota divize tištěných titulů se tedy bude blížit k nule,“ pokračuje dokument. Podobná je situace i v knižní divizi. Jako východisko navrhuje management prodej společnosti jako celku nebo jejích jednotlivých částí, a to nejpozději v prvním lednovém týdnu 2021.

Insolvenční správkyně evidovala ke konci minulého týdne šestnáct zájemců o dílčí části Mladé fronty. „S těmito zájemci IS intenzivně jedná a v součinnosti s managementem dlužníka jim poskytuje podklady nezbytné ke konkretizaci jejich nabídek do podoby, která by byla projednatelná s věřitelským výborem, zajištěnými věřiteli a insolvenčním soudem,” uvádí se v poslední zprávě insolvenční správkyně.

Cimex Invest nabídl přitom za koupi celého závodu až 45 milionů korun, jenže správkyni se nezdá únorový termín auditu, který skupina uvedla ve své nabídce. Objevili se i zájemci o dílčí části MF, například Albatros Media se zajímal o knižní divizi. Podle dřívějšího výroku Novotného byl právě Albatros nejserióznějším zájemcem, jenže jeho nabídka vypršela 21. prosince. Stejný deadline uvedli zájemci o dětské tituly Puntík a Tečka, Valora Investments a Extra Publishing. Podle vyjádření obchodního ředitele Extra Publishing Pavla Pospíšila zájem jeho společnosti trvá i navzdory uvedenému termínu a firma komunikuje se správkyní napřímo.