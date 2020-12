Mladé frontě hrozí zastavení provozu a jako čím dál pravděpodobnější scénář se jeví prodej jednotlivých částí vydavatelství. V tomto duchu se nedávno pro MAM vyjádřil i generální ředitel MF Karel Novotný a vyplývá to i z úřední komunikace insolvenční správkyně Petry Hýskové. Zájemci o jednotlivé divize a tituly se už začali hlásit.

O knižní divizi mělo zájem nakladatelství Albatros, které ovšem předložilo časově omezenou nabídku do konce října. Nabídka byla na 35 milionů korun. Albatros chtěl stihnout ještě atraktivní vánoční období a vytěžit z případného nákupu, co nejvíce. Nyní je zpět ve hře, i když s otazníkem.

„Albatros Media dlouhodobě deklaruje ochotu převzít a zachránit knižní divizi společnosti Mladá Fronta a.s., zatímco o jiné divize této společnosti zájem neprojevujeme. Naše dřívější nabídka nebyla předmětem jakéhokoliv jednání, ale nyní jsme byli osloveni s dotazem, zda náš zájem trvá. Abychom však mohli na tuto otázku odpovědět, potřebujeme získat informace o aktuálním stavu knižní divize, protože se obáváme, že tento stav se od léta, kdy jsme formulovali minulou nabídku, mohl zásadně zhoršit,“ napsal MAM Václav Kadlec, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Albatros Media.

Zájemců o tituly Mladé fronty je aktuálně několik. „IS sděluje, že insolvenčním soudem jmenované, jakož i některé další zájemce eviduje a vyzval je k předložení kvalifikované strukturované nabídky k projednání. Od zájemce Albatros Media IS již rovněž obdržel zpětnou vazbu obsahující požadavek na doplnění konkrétních podkladů, které IS ve spolupráci s managementem dlužníka zpracovává tak, aby tento zájemce mohl co nejdříve předložit řádnou závaznou nabídku,“ píše správkyně.

Insolvenční správkyně dále na téma odkupu týdeníku Euro komunikuje se společností Procom Group, která projevila o Euro zájem, stejně jako s Empresa Media. Ve svém posledním vyjádření Hýsková píše, že „Z žádné z těchto nabídek však nevyplývá, že by zájemce měl zájem na provozu dílčí části závodu (s výjimkou podání zájemce Empresa Media), když se dotazuje na podmínky a možnosti odkupu té které dílčí části závodu.“

„Zatím jsme projevili zájem, ale nedali žádnou konkrétní nabídku, neboť včera jsme poslali upřesňující dotazy. Z našeho postupu ovšem nelze vyvozovat, že bychom neměli případně zájem ‚na provozu dílčí části závodu’,“ napsal MAM Tomáš Staněk CEO Procom Group.

„Myslím, že náš akviziční apetit jsme prokázali účastí v dražbě o Mladou frontu, kterou jsme bohužel nevyhráli. Všechny nabídky, které jsou nyní zveřejňovány chápeme spíše jako marketingovou kampaň jednotlivých zájemců. Kromě nás a společnosti PP Partners Prague se letní dražby Mladé fronty nikdo nezúčastnil. Navíc, pokud víme, žádné z titulů Mladé fronty nejsou v tuto chvíli na prodej,“ uvedl David Korn, obchodní ředitel vydavatelství A11. Celý rozhovor s Davidem Kornem vychází v pondělním čísle MAM.