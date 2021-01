Síť vlastních výdejen Zoot (Výdejny Radosti), která postupně významně zeštíhlila až na aktuálních pět, definitivně zanikne. Firma se naopak chystá rozšířit počty partnerských výdejen, kterých má podle webu aktuálně 72. Jedná se o obchody s módou, zpravidla v městech s velikostí kolem 20 tisíc obyvatel. Po celém Česku by jich do konce roku 2021 mělo být 150.

„Mnohem vyšší frekvence placení předem během pandemie nám pomohla nasbírat data a ukázat byznysově mnohem logičtější cestu,“ říká CEO Zoot Milan Polák. „Možnost vyzkoušet si módní kousky rovnou při vyzvednutí představuje výhodu a komfort, které chceme zachovat. Proto síť vlastních Výdejen radosti nahrazujeme ještě větším počtem výdejen v rámci módních obchodů po celém Česku a Slovensku, ze kterých chceme udělat naše partnery,“ doplňuje Polák.

Velkým problémem byl pro Zoot ještě donedávna, stejně jako pro další e-commerce oděvní hráče, enormní podíl vratek. Ten se nyní postupně daří snižovat. Během druhé poloviny roku 2020 ze 70 procent na 50 procent. V roce 2021 by se firma chtěla dostat na úroveň 35procentního podílu na zakoupeném zboží. „Máme zákazníky, co si objednají na výdejny zboží za 600 korun, ale nakonec utratí jen zlomek. My jim přitom musíme oblečení přivést. Je nutné je motivovat k větší zodpovědnosti,“ zdůrazňuje Polák. Jedním z nástrojů je například VIP služba pro ty, kteří méně vracejí. Zákazníci s vysokými vratkami naopak budou muset zaplatit dopředu.

Jako pozitivní trend vidí Polák naprostý obrat u způsobu doručování. Zatímco před pandemií 70 procent objednávek mířilo na výdejny a 30 procent do domovů, v posledním roce se situace naprosto obrátila.

V roce 2016 měl Zoot ještě přes tři desítky vlastních výdejen. Po zahájení insolvence je však postupně zavíral. Z té se firma zhruba po roce dostala. Získala nové majitele a začala provádět personální škrty, které spolu s dalšími kroky mají z firmy postupně udělat významné lokální tržiště a konkurovat Zalandu a AboutYou, minimálně v Česku.