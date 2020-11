Influencerka Nikol Štíbrová je tváří vánoční kampaně online prodejce módy ZOOT. Vůbec poprvé se v reklamě objevuje i její partner Petr Leitgeb. Společně se převtělují do postav z ikonických vánočních filmů.

Štíbrová například ztvárňuje Marfušu z legendárního Mrazíka, Kevina z rodinné komedie Sám doma, nebo se objeví s prskavkou ve vlasech či s krabicí s botami, kde imituje známé scény z českého filmu Pelíšky. Leitgeb je pak zachycen jako Ivan z ruské pohádky, zloděj ze Sám doma a rovněž jako nezbedný strýc a přísný otec z Pelíšků.

„Bylo zajímavý si během pár hodin zahrát ve všech svých oblíbených vánočních filmech a pohádkách. Jsou to všechno moje srdcovky. A Petr mě překvapil, jakej je skvělej herec. Já doteď myslela, že žiju s introvertem, ale on byl před foťákem jako ryba ve vodě a všechny výrazy dal na první dobrou. Je super, že se ZOOT vydal v letošní vánoční kampani touhle cestou. Není to jen fashion kampaň, má to nápad, vtip, pointu, prostě všechno to, co je pro ZOOT od začátku typické,“ prozradila k focení Štíbrová.









ZOOT spolupracuje s desítkami influencerů. Nikol Štíbrová se poprvé objevila v loňské předvánoční kampani, v které propagovala britskou módní značku Dorothy Perkins.

Proč ZOOT sáhl právě po vánočních filmech a pohádkách? „O kampani jsme přemýšleli zrovna po skončení první vlny pandemie a říkali si, že jsme česká firma, a tak chceme pro naše české zákazníky udělat něco, co jim bude blízké. Byli bychom rádi, kdyby jim naše vizuály vyčarovaly úsměv na tváři a dobrou náladu v době, která není úplně snadná a Češi by se v ní měli semknout a podporovat. Chceme tak říci, že české Vánoce jsou kouzelné. V teple domova s rodinou u pohádek. A dárky? Ty snadno vyberou na ZOOT.cz, protože máme na skladě 400 000 módních a designových kousků, ze kterých si snadno vybere každý,” přiblížil ředitel ZOOTu Milan Polák.

Na kampani firma pracovala externě s agenturou PR.Konektor. K vidění je od listopadu a objeví se na billboardech, tramvajích, ZOOTích výdejnách radosti, v metru a také na CLV, sociálních sítích a webu.