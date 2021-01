Píše se rok 1922 a společně s ním vzniká i Velká Praha – k centru se připojují Dejvice, Břevnov, Smíchov, Žižkov, Karlín, Nusle a další čtvrti. Zkušený rakousko-uherský kriminalista Hynek Budík se po převratu v roce 1918 stává Čechoslovákem a příslušníkem kriminální policie nově vzniklého státu. Po čtyřech letech se dočká i toužebně očekávaného povýšení. Má to ovšem háček: právě vzniklá Velká Praha výrazně zasahuje do osudu hlavního hrdiny. První díl z nového desetidílného seriálu odvysílá ČT1 v neděli od 20:10.

„Česká televize ctí nejen filmařské tradice, ale zároveň přichází s novými formáty a hledá originální látky ke zpracování. V hrané tvorbě se snaží popularizovat životy i dobu osobností spjatých s kulturní historií země. Svět první republiky je považován za idylickou dobu, kdy vše mělo svá pravidla a jistou noblesu, a právě toto přispívá i k popularitě seriálů jako jsou Hříšní lidé města pražského nebo Četnické humoresky. Náš nový seriál z této atmosféry rovněž těží, ale zároveň se ji nebojí ozvláštnit,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák a kreativní producent Jan Lekeš jej doplňuje: „Výběr jednotlivých případů je ovlivněn dobovou atmosférou nedávno prožité světové války, stejně tak jako sociálními a společenskými disproporcemi tehdejší společnosti. Ani náš velký detektiv inspektor Budík není muž bez bázně a hany, ale často dostává od života co proto. Tyto dva protiklady, střet idylického světa s realismem, tvoří hlavní dramatický motor Zločinů Velké Prahy.“

Inspektor Hynek Budík přichází do Prahy z Vídně. Je tedy elegantním, městským člověkem s nejlepším vychováním. Švihácký, charakterní a kultivovaný policista, s lehkou obsesí na kvalitní oblečení a čisté boty. Loajální k nové republice, ale občas nostalgicky vzpomínající na staré časy. „Když jsem se na roli připravoval, přehrával jsem si v hlavě všechny možné detektivky té doby, abych se aspoň trochu přiblížil espritu elegantních vrchních inspektorů a detektivů, které známe z českých, ale třeba i britských detektivních filmů a seriálů,“ uvádí herec Jaroslav Plesl.

Budík společně se svými kolegy, inspektorem Rudolfem Havlíkem ztvárněným Jiřím Langmajerem a policejním agentem Martinem Nováčkem v podání Denise Šafaříka, neřeší v oblasti Velké Prahy pouze kriminální případy, ale i další strasti, které život přinášel ve zdánlivě idylickém období. Divákům se proto v dalších rolích představí také Lenka Vlasáková coby šlechtična a žena inspektora Budíka, Sabina Rojková a Darija Pavlovičová v roli jejich dcer nebo Jiří Bartoška, Lucie Žáčková, Miroslav Táborský a František Němec.

Doba první republiky a s ní spojená atmosféra dá divákům možná vzpomenout na seriály, jako jsou Hříšní lidé města pražského nebo Dobrodružství kriminalistiky. V čem se Zločiny Velké Prahy liší? „Doufám, že budou charakteristické právě tím, že nepředstavují klasický detektivní seriál. Přestože každý z deseti dílů má uzavřený detektivní případ, tak právě prolínání s osudy rodin je výjimečné a myslím, že to je to, co může diváky zajímat. I proto, že příběhy jednotlivých hrdinů jsou v zásadě současné,“ říká režisér Jaroslav Brabec a upřesňuje: „Snažili jsme se, aby Zločiny Velké Prahy byly udělány aktuálně. Tak, aby se na ně diváci byli schopní dívat současnýma očima. Nikoliv jako na nějaký artefakt, ale jako na seriál, který vznikl teď.“