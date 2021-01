Skupina Nova představuje jarní programové schéma na jaro 2021. Diváci se mohou těšit na nový seriál Anatomie života, který jim přiblíží životy čtyř zdravotních sestřiček z traumatologického oddělení. Do finále jde i s novými herci seriál Ordinace vrůžové zahradě 2. V březnu na televizní obrazovky zamíří osmá řada zábavní show Tvoje tvář má známý hlas, tentokráte s podtitulem Šampioni. Součástí programu budou i seriály Ulice, Specialisté nebo reality show Výměna manželek.

„Skupina Nova skvěle zvládla i turbulentní rok 2020, když opět obsadila v podílu sledovanosti v cílové skupině 15-54 první místo, a to s podílem 36,41%. Velký úspěch zaznamenaly nejen zpravodajské pořady, ale také seriály nebo reality shows. Pro letošní jaro jsme připravili opět nabitý program, nebudou chybět novinky, zábava, seriálové stálice nebo kvalitní a ověřené zpravodajství. A budeme pracovat i na pořadech a formátech, které diváci uvidí v druhé polovině roku,“ říká Silvia Majeská, ředitelka sekce programu skupiny Nova.

Jarní pořady na Nově

Anatomie života

Nový seriál Anatomie života vypráví osobní příběhy čtyř žen – sestřiček na traumatologickém oddělení. Ty kromě profesního života spojuje i přátelství. Hrdinky jsou každá v jiném věku a každá z nich řeší témata blízká divákům své generace.

Hlavní hrdinky společně prožívají zklamání, bolest i vyčerpání. I k jejich životu patří láska, radost a úspěch.

Tvoje tvář má známý hlas

Pořadem Tvoje tvář má známý budou letos provázet hned dva moderátoři, a to Ondřej Sokol a Aleš Háma. Tou největší změnou bude ovšem to, že v osmé řadě diváci uvidíty nejlepší a nejoblíbenější účinkující napříč všemi minulými řadami.

Ordinace v růžové zahradě 2

Ordinace v růžové zahradě 2 vstupuje se začátkem roku 2021 do své finálové sezóny. Během celého jara budou fanoušci opět sledovat příběhy hrdinů, jakými jsou Čestmír a Alena Mázlovi, Běla Valšíková nebo Bobo a Heluš Švarcovi. Ordinace v růžové zahradě 2 navíc očekává příchod dvou velkých hereckých hvězd – Petra Čtvrtníčka a Pavla Kříže.

Ulice

Seriál Ulice vstupuje do druhé poloviny své šestnácté sezóny. Lumír se bude vyrovnávat s odchodem milované partnerky a vypadá to, že se blýská na lepší časy. Magda se zamiluje a možná si dovolí žít život, který by si pro ni přála její maminka Zdenka. Marečkovi zažívají rodinné turbulence po narození miminka. Peškovy ovlivní záblesk minulosti v podobě chaty, kterou Amálka zdědí po zesnulém exmanželu. Bedřicha zklame Alice a Anča se zamiluje jako mladá holka. Klímovi se snaží se zvyknout na změny, které jim stěhování přineslo. Jana i Bára prožívají složité vztahy s muži, a navíc se chystají na finální bitvu se zákeřným Marešem.

Specialisté

Čtyři elitní policisté a týden co týden jeden trestný čin odehrávající se v kulisách Prahy. Tým kriminalistů tvoří kapitánka Šafářová, kapitán Beran, kapitán Kovář a přísný major Strouhal, který policejním operacím šéfuje. Premiérové jarní epizody zavedou Specialisty do různých prostředí. Například na kliniku asistované reprodukce, mezi mafiány nebo mezi drogově závislé.

Reality shows

Hlavním tahákem bude na jaře Výměna manželek, která jako vždy nabídne pohledy do cizích domácností. Náhradní manželka – nová rodina – deset dnů, to je již osvědčený model, který se nemění. Tentokrát se diváci dozvědí například to, jak si mladičká Káťa poradí v nestandardní rodině, kde v podstatě žije žena s dvěma muži, anebo jak zvládne svérázná Jana deset dní v nádražním domku v rodině bývalých bezdomovců.

Televize Nova bude připravovat i další díly reality show Utajený šéf, kuchařské show MasterChef Česko, svatebního experimentu Svatba na první pohled nebo doku-reality Malé lásky.