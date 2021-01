Po krátké nemoci zemřel 10. ledna byznysmen David Barclay. Společně se svým bratrem, dvojčetem Frederickem, vybudoval impérium, díky němuž se jejich jmění odhadovalo na 205 miliard korun. V mediálním byznysu působili od roku 1992.

David Barclay se svým bratrem Frederickem stál za byznysovou sítí, kam vedle hotelů, realit, rozvážkových služeb a obchodů patřila i mediální skupina The Telegraph Media Group. „Byla to úžasná cesta ve všem, co jsme společně udělali. To dobré, špatné i ošklivé, zažili jsme vše od bombardování v Coventry po dohody, které jsme uzavřely, i které nám unikly. Byli jsme dvojčaty až do konce, byl mojí pravou rukou, já jeho levou. Znovu se potkáme,“ uvedl v prohlášení k jeho smrti Frederick Barclay.

Bratři začínali jako účetní v General Electric, než se pustili do podnikání na vlastní pěst. Ve velkém byznyse se pohybovali od 70. let, kdy díky půjčkám mohli investovat do hotelů. Vlastnili sítě obchodů, realit i hotelů, mezi něž patřil mimo jiné londýnský hotel Ritz. Do mediálního byznysu vstoupili v roce 1992, když koupili projekt celoevropských novin The European a dále přibrali tituly jako The Scotsman či Sunday Business. The Telegraph Media, pod ní spadají tituly jako The Spectator, The Sunday Telegraph a samozřejmě The Daily Telegraph, Group získali v roce 2004. Na podzim roku 2019 se objevily zprávy, že bratři hledají pro mediální skupinu kupce.

„Sbohem s respektem a obdivem siru Davidu Barclaymu, který zachránil úžasné noviny a vytvořil tisíce pracovních míst po celém Spojeném království, a který vášnivě věřil v nezávislost této této země,“ napsal na Twitter britský premiér Boris Johnson, někdejší komentátor The Daily Telegraph.

Majetek bratrů Davida a Fredericka odhadl zatím poslední žebříček The Sunday Times Rich List na sedm milionů liber, což je v přepočtu zhruba 205 miliard korun. V roce 2000 získali oba rytířský titul za přínos filantropii, například na lékařský výzkum věnovali mezi lety 1987 a 2000 zhruba 40 milionů liber, což v přepočtu představuje takřka 1,2 miliardy korun.