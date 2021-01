Vlivný americký módní časopis Vogue sklízí kritiku za obálku pro únorové vydání, na němž je fotografie političky Kamaly Harris. Podle kritiků je špatně nasvícená a nedůstojná jak magazínu, tak budoucí viceprezidentky USA.

Nedávno odhalená obálka pro únorové číslo amerického časopisu Vogue prý zobrazuje Kamalu Harris se světlejším odstínem pleti, než jaký má ve skutečnosti. Kritizovány jsou dvě varianty obálky, které byly zveřejněny digitálně, pro tištěný magazín byla zvolena ta méně formální, na níž má Harris sáčko a tenisky. Není-li podle kritiků ze sociálních zesvětlení sítí cílená úprava, má jít o špatné nasvícení i stylizaci, která se k magazínu nehodí a budoucí viceprezidentku shazuje. Kamala Harris bude po inauguraci první viceprezidentkou USA v historii, navíc bude v tomto úřadu první s černošským a jihoasijským původem.

„Slušný přešlap, Anna Wintour určitě nemůže mít kamarády a kolegy černochy,“ uvedl například Wajahat Ali, právník a komentátor, jenž přispívá do The New York Times, The Atlantic či The Guardian.

„Přímo s obrázkem není nic špatně,“ uvedla módní kritička The Washington Post Robin Givhan s tím, že magazín udělal chybu, když pro tištěné vydání vybral méně formální fotografii. „Magazínu by prospěla ve volbě titulních stran trocha úcty. Na obálce nic neříká wow. To je přitom věc, kterou černošky chtějí – oslavné wow za to, co dokázali,“ dodala.

Podle médií navíc i tým budoucí viceprezidentky očekával, že na obálku půjde formálnější fotografie, kde má Harris světle modrý kostým, vyfocená je před zlatým pozadím. Magazín výběr vysvětluje tím, že neformální stylizace lépe odráží osobnost Kamaly Harris, lososová a zelená barva v pozadí má pak odkazovat na barvy Alpha Kappa Alpha sesterstva na Harvardu, které sdružuje studentky a absolventky této univerzity.

Pro Vogue to rozhodně není první kontroverze kvůli obálce. Vydání z loňského srpna se zobrazením gymnastky Simone Biles se setkalo s kritikou, podle níž tón pleti kvůli nasvícení také neodpovídal realitě. Kritizováno bylo i to, že černošskou atletku fotila Annie Leibovitz a ne černošský fotograf.

Březnový Vogue z roku 2012 to pak „schytal“ za optické zeštíhlení zpěvačky Adele. Obálka z března roku 2010 pak byla kritizována za to, že komičku Tinu Fey zobrazila bez jizvy na obličeji, která byla digitálně odstraněna.