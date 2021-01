Christina Sulebakk byla dosud šéfkou HBO Europe, hrála zásadní roli při spuštění HBO ve Skandinávii, Španělsku a Portugalsku, i při přechodu středoevropského HBO do streamovacích služeb. Podílela se také na strategii HBO pro Latinskou Ameriku. Nyní povede rozšiřování HBO Max v Evropě a na Blízkém východě.

Společnost WarnerMedia oznámila, že Christina Sulebakk, dříve general manager HBO Europe, převezme roli general manager HBO Max pro region EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika). Na své nové pozici bude odpovědná za upgrade stávajících streamovacích služeb HBO na současných trzích (HBO Nordic, HBO España, HBO Portugalsko a HBO GO ve střední a východní Evropě) na služby HBO Max od roku 2021 a za správně načasovanou expanzi HBO Max do dalších teritorií v Evropě, na Středním východě a v Africe. Reportuje Johannesu Larcherovi, který vede HBO Max International.

Už dříve bylo oznámeno, že stávající streamovací služby pod značkou HBO v Evropě zahájí upgrade na HBO Max během druhé poloviny letošního roku. Do té doby se budou streamovací služby HBO Europe plně soustředit na nabídku jedinečného obsahu stávajícím předplatitelům.

Christina Sulebakk pak též představila tým, který spolu s ní povede aktivity v regionu EMEA. Marketing bude mít na starosti Roberto Soto, který je v HBO nováčkem, ale má zkušenosti z manažerských pozic v Latinské Americe, USA i Evropě. Zodpovědný bude za komerční strategii a rozvoj byznysu, akvizici předplatitelů, CRM a služby zákazníkům, značku, sociální sítě a podobně.

Line Mykland, která je v HBO od roku 2012 a mimo jiné se podílela na startu HBO Nordic, řídit tým pro content experience, s nímž bude rozvíjet strategie a vize obsahu pro celý region s důrazem na lokální publikum. Týmy pro finance a strategii i data a insighty vede Brett Horowitz, jenž pro skupinu WarnerMedia pracuje 17 let a byl například finančním ředitelem HBO Nordic. Za pravní tým regionu zodpovídá Tobias Andersson, Andreas Ferdinand má na starosti vývoj produktů, například i aplikací na všech platformách v regionu. Mark řídí lidské zdroje.

„S takto silným týmem manažerů s dlouholetými zkušenostmi v D2C byznysu jsme perfektně připraveni na upgrade služeb pod značkou HBO na HBO Max. Zároveň budeme v následujících letech plánovat, připravovat a spouštět HBO Max v dalších teritoriích regionu EMEA. Jsem nadšená z ambiciózních plánů i cesty, která je před námi,“ uvedla k tomu Christina Sulebakk.

Konkurence přituhuje

Oproti HBO Go, které je v Česku aktuálně dostupné za 159 korun měsíčně, nabízí HBO Max rozsáhlejší knihovnu filmů a seriálů, vyšší kvalitu zvuku i lepší rozlišení. Jaká bude cena pro Česko, zatím není známo, nicméně v USA stojí měsíční předplatné 14,99 dolaru, což je v přepočtu lehce přes 322 korun. Taková cena by v Česku znamenala, že by HBO Max byl dražší než jeho nejvýznamnější konkurence Netflix, jenž je podle zvoleného předplatného k dispozici za cenu mezi 199 a 319 korunami.

Během letošního roku by měla na tuzemský trh vstoupit také streamovací služba Disney+, která už je dostupná například v Německu či Rakousku. Zatím naposledy v Evropě Disney+ expandovala v září loňského roku, kdy začala být dostupná například v Belgii, Dánsku, Finsku, Norsku, Švédsku či Portugalsku. V zemích, kde se platí evropskou společnou měnou je cena nastavena na 6,99 eur, což je v přepočtu lehce přes 182 korun.

Ve „streamovacích válkách“ o předplatitele přituhuje stále více. Prakticky každá mediální skupina dnes staví či rozšiřuje minimálně jednu takovou službu. Vedle ceny předplatného se bojuje o diváky především vlastním obsahem, což je výhoda především pro Disney a HBO ze skupiny WarnerMedia. Obě skupiny mají vlastní filmová a televizní studia a mohou si tak na své platformy exkluzivně dávat mnoho pořadů. Zároveň od dob koronavirové pandemie dospěly k tomu, že na svých platformách přednostně pouštějí premiéry filmových trháků, u nichž dříve musely domácnosti čekat na to, než si odbydou premiéry v kinech.

V případě HBO Max budou letos na platformě k vidění ve stejnou chvíli jako v kinech všechny filmové novinky chystané studiem Warner Bros. Půjde mimo jiné o snímky jako je velmi očekávaná Duna, čtvrté pokračování filmové ságy Matrix či The Suicide Squad. Ke streamování budou předplatitelům k dispozici měsíc.