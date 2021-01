Jestli je po smutné realitě roku 2020 a nečekaně dramatickém startu roku 2021 něco potřeba, tak je to trocha vylepšení reality. A právě letos by k tomu mohlo dojít. Rozšířená neboli vylepšená realita (AR, Augmented Re-ality) je například podle Socialbakers jedním z trendů, které v roce 2021 ovlivní dění na sociálních sítích i v marketingu (podobně jako virtuální eventy, partnerství značek s umělci či růst video a krátkého contentu).

Rozšířená realita pomáhá vylepšovat zákaznickou zkušenost, rozšiřuje se i díky pandemii a sílícímu online nakupování. Svou AR aplikaci Place má IKEA, módní řetězec C&A ukazoval podobným způsobem kolekci džínů na reálných modelech, stejně jako u některého zboží zobrazoval, jaké pozitivní reakce získaly outfity na sociálních sítích. Filtry na sítích Snapchat či Instagram umožňují vyzkoušet si různé oblečení či makeup. Přes speciální aplikace se dají „na vlastní kůži“ zkoušet produkty Sephory, MAC Cosmetics, NYX, Maybelline nebo YSL Beauty.

Ve svých kampaních využívá dlouhodobě vylepšenou realitu i značka Burger King. Například v roce 2019 jeho zákazníci přes mobilní telefony „spalovali“ billboardy a plakáty s reklamami konkurenčního řetězce, aby je na displeji jejich mobilu nahradilo sdělení Burger Kingu a získali poukaz na Whopper zdarma. Loni pak řetězec navázal partnerství s britským rapperem Tinie Tempa, jehož song Whoppa nápadně připomínal název nejznámějšího burgeru řetězce. V kampani #WhoppaOnAWhopper Tinnie tančil a rappoval zákazníkům přímo na burgerech.

Podobných aplikací bude pravděpodobně přibývat, zvlášť, pokud se naplní zvěsti o tom, že na masový trh konečně dorazí chytré brýle, které časem budou fungovat právě s rozšířenou realitou. Lidé nebudou muset vytahovat mobilní telefony a virtuální vrstvu uvidí díky speciálním sklům rovnou. O to už se neúspěšně pokoušel Google, jenž začal své Google Glass nabízet veřejnosti v roce 2013. Setkaly se ovšem s vlažným přijetím a kritikou spojenou s obavami o narušování zákonů na ochranu soukromí, takže byl jejich prodej na masovém trhu v roce 2015 zastaven. Poslední tři roky je Google prodává k firemnímu využití.

Zvrátí Apple prokletí?

Jestli někdo může zvrátit „prokletí Google Glass“, pak je to společnost Apple. Té se daří neúspěšné produkty konkurence dotáhnout vlastním vývojem a pak z nich udělat celosvětový hit. Ostatně ani iPhone nebyl prvním dotykovým telefonem, přesto spustil smartphonové šílenství. Něco podobného by se firmě mohlo podařit s chytrými brýlemi, které podle mnoha expertů slibují revoluci podobnou té mobilní. A podle některých by mohly přijít na trh už letos.

„Apple Glasses jsou cíleny na březen až čer-ven 2021,“ uvedl loni na svém twitteru influencer Jon Prosser, který si postavil kariéru na zveřejňování utajovaných informací z Apple.

