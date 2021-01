Sazka bude mít od února nového generálního ředitele. Stane se jím Aleš Veselý, který v loterijní společnosti dosud zastával pozici ředitele marketingu. Vystřídá Roberta Chvátala, ten míří do představenstva Sazky a nadále bude řídit mateřskou Sazka Group. Kdo se stane Veselého nástupcem, společnost ještě nerozhdola.

Přinášíme v nezkrácené podobě rozhovor, který v červenci Aleš Veselý ještě v pozici marketingového ředitele Sazky, kterou zastává od roku 2013, poskytl časopisu Marketing & Media.

Jak jste v Sazce reagovali na pandemii a opatření kolem ní?

Ukázalo se, že i ve složité době je kategorie loterií i samotná značka Sazka vnímána pozitivně. Lidé chtějí snít a pokoušet štěstí. Většina sázejících nám v době karantény zůstala věrná, a proto jsme u číselných loterií nepozorovali větší propad tržeb. Negativní dopad uzavření části prodejní sítě z části kompenzoval přesun zákazníků do onlinu. Výraznější pokles v řádu desítek procent zaznamenala oblast stíracích losů a sportovní sázení, u kterého ze dne na den zmizela prakticky celá nabídka kurzových příležitostí.

Předpokládám, že se tato situace odrazila také v rozložení mediamixu.

Stejně jako řada jiných firem jsme v reakci na pandemii museli výrazně upravit náš komunikační mix. Snížili jsme zastoupení tištěných médií a z části i televize. Výrazně jsme naopak posílili online. Spustili jsme edukativní kampaně, které lidem vysvětlovaly, jak je možné se jednoduše registrovat a sázet online z pohodlí domova. V průběhu pandemie jsme navýšili registraci nových zákazníků o více než sto procent. Nyní máme řadu sázejících, kteří chodí do kamenných poboček, ale mají i online účet. Volbu necháváme na zákazníkovi, ať si sám rozhodne, co je pro něj příjemnější a vhodnější kanál.

Zmínili jste online kanál Sazky. Jak si konkrétně vedl?

Online nám rostl dvouciferným tempem už před propuknutím pandemie, covid-19 jen trend růstu akceleroval. V letošním roce (2020) by online měl dosáhnout třetiny celkových tržeb Sazky. Předpokládáme, že budeme mít do konce roku 300 tisíc aktivních registrovaných uživatelů a tento rostoucí trend bude nadále pokračovat. Navíc postupně rozšiřujeme naše portfolio v onlinu, a to je další důvod k přilákání nových hráčů.

Museli jste přistoupit k odkladu některých kampaní?

Komunikaci na losy a kurzové sázky jsme zcela zastavili nebo omezili na minimum. Během května s postupným otevřením retailu a s tím, jak se začaly znovu hrát některé sportovní soutěže, jsme postupně začali komunikaci navyšovat. V loteriích jsme změnili mediamix ve prospěch onlinu. Lidé řešili, jak se zaregistrovat online a v komunikaci jsme tomu šli naproti.

Když necháme online chvíli stranou, jak se vyvíjí zájem Čechů o hry Sazky?

Sazka jako značka na českém herním trhu obsluhuje absolutně nejširší publikum. To je pro nás velký potenciál do budoucna. Alespoň jednou ročně si s námi zahrají tři čtvrtiny dospělé populace. Nejrychleji rostoucí je u nás kategorie losů, u které se za posledních pět let ztrojnásobila penetrace hráčů na 60 procent populace.

Proč jsou zrovna losy tak populární?

Těch důvodů je mnoho. Losy jsou impulzivní záležitost a efekt okamžité výhry je pro řadu lidí přitažlivý, včetně mladé generace. Velmi dobře funguje koncept losu jako dárek. Třeba o Vánocích se los jako forma dárku stal již tradicí. Většinu oblíbených losů si může navíc zákazník zahrát i online, včetně efektu „stírání“ přímo ve svém mobilu.

Jaké kampaně aktuálně připravujete a s jakou agenturou spolupracujete?

Letošní rok (2020) bude zlomový v tom, že budeme více investovat do samotné značky Sazka. Chceme, aby Sazka byla více vnímána jako moderní značka, která plní lidem sny a zároveň nabízí atraktivní zábavu skrze široké pole her. Kampaň připravujeme ve spolupráci s agenturou VCCP. Pro nás je to více než kampaň, symbolizuje další směřování Sazky. Konec roku bude v kampaních patřit tradičně stíracím losům. Na tvorbu kampaní máme hybridní model, kdy základní komunikační strategii děláme in-house, na produkci a kreativu následně oslovujeme spolupracující agentury.

Jaké jsou plány ohledně dalšího rozvoje Sazka her?

Chceme pokračovat v rozšiřování portfolia a nabízet hry co nejširšímu publiku, vytvářet více vlastního obsahu i českých her pro české hráče. Chceme větší míru gamefikace, více zákazníka bavit a naplno tak využít možnosti online prostředí.

Chystáte na podzim produktové novinky?

Mohu prozradit, že v blízké době se na český loterijní trh vrátí legendární Tutovka, v jaké podobě, si zatím nechám pro sebe. Brzy spustíme také zcela novou loterii, která bude cílit na široké publikum. Hodně úsilí věnujeme věrnostnímu Sazka Klubu. Spustili jsme novou nabídku s názvem Kolo štěstí, abychom i do tradičních loterií jako Sportka přinesli více zábavy. Nových nabídek pro Klub bude do budoucna více, spolupracujeme na tom mimo jiné s inovační firmou Direct People. Na produktové inovace míří značná část naší energie a rozpočtu.

V Sazce máte nové virtuální studio. Na kolik tato investice vyšla? Jaké s ním máte plány?

Prvotní investice byla kolem patnácti milionů korun, nicméně modernizace bude dále pokračovat. Naším plánem je postupně vytvořit vlastní media house, který bude mít široké uplatnění. Vedle modernějšího pojetí losovacích pořadů bude zároveň sloužit k vytváření vlastního obsahu pro sociální sítě, natáčení herních upoutávek nebo pro práci s influencery k Fantasy sport a esport. Produkční schopnosti virtuálního studia budeme postupně rozšiřovat. Jste partnerem Sazka eLeague pro esportové týmy.

Jaké aktivity směrem k esportu plánujete?

Esport je bezesporu fenomén a jsme rádi, že můžeme vznikající české scéně pomáhat. Esport je stále vnímán, jako něco, co nemá se sportem nic společného, přitom pojítek je tam mnoho. Napětí, fyzická a mentální příprava, koncentrace. Sazka je odjakživa spjata se sportem a chceme podporovat i tuto novou odnož. Zapadá to do naší dlouhodobé strategie. Nedávno jsme se stali generálním partnerem největší esport ligy v České republice. Pracujeme na tom partnersky společné s CNC, s kterými již úspěšně provozujeme Sazka Fantasy. A brzy představíme i sponzorství některých konkrétních českých týmů.

Je sázení na esporty populární?

Z pohledu objemu sázek je to stále doplněk. Nicméně atraktivita esportu roste, karanténa mu na celém světě udělala velkou reklamu. Sázení na esport v době karantény dramaticky narostlo a je zajímavé, že napříč všemi věkovými kategoriemi sázejících. Samozřejmě se projevila i absence běžných utkání. Určitě budeme nabídku utkání z esportu dále navyšovat. Online je pro vás bezesporu prioritou.

Co chystáte v retailu?

Letos chceme více investovat do retailu, čeká nás postupná obměna celé terminálové sítě a loterijního prodejního systému. Z pohledu nejen retailu je to zásadní změna a inovace. Jde o sedm tisíc míst po celém Česku. Moderní systém nám umožní lépe poznat zákazníka a pracovat s ním. Změna nám přinese i modernější viditelnost na prodejních místech.

Kolik už Sazka „vyrobila“ milionářů?

Celkově už se blížíme hranici tří tisíc milionářů, kteří zbohatli díky hrám Sazky. Rekordní výhra na českém trhu padla před pěti lety v loterii Eurojackpot. Sázející z Pardubického kraje získal neuvěřitelných 2,5 miliardy korun. Miliardáře jsme ve stejné loterii oslavili i v loňském roce. Jednalo se pro změnu o nejvyšší výhru v historii online sázení, konkrétně 1,4 miliardy korun. Vždy říkám, že výhra je naše nejlepší reklama. Jen v letošním roce už Sazka „vyrobila“ 79 milionářů, to jsou v průměru tři týdně.