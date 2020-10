Česká loterní společnost Sazka spouští dlouhodobou kampaň na podporu image značky.

V první vlně bude image kampaň k vidění na televizních obrazovkách a online bannerech, postupně se přenese i do printu a OOH. Na tvorbě kreativy se podílela agentura VCCP. Klíčový vizuál vznikl v dílně návrháře filmových plakátů Jana Poukara. Televizní spot vyrobila produkce Up&Up s režisérským duem Mike Samir a Matěj Chlupáček.

„Lidé chtějí snít a neustále pokoušet štěstí. Chceme, aby Sazka byla vnímána jako moderní značka, která lidem plní sny a zároveň nabízí atraktivní zábavu skrze rozmanité portfolio her. Rozšiřování a pestrosti nabídky věnujeme velkou pozornost i značnou část našich investic,“ uvedl Aleš Veselý, marketingový ředitel Sazky.

„Aktuální kampaní investujeme do samotné značky Sazka. Za poslední roky urazila Sazka obrovský kus cesty a už dávno není spojená pouze s loteriemi. Pozitivní emoce, širokou nabídku her a samotnou radost ze hry jsme se rozhodli přenést přímo do korporátní identity společnosti. Nová image bude zákazníky postupně provázet napříč všemi produkty a aktivitami, které Sazka vytváří,“ říká Aleš Veselý, marketingový ředitel Sazky.