S 25 novými značkami, které loni vstoupily na český trh, je Česko podle studie společnosti Cushman & Wakefield lokálním lídrem. Následuje Polsko s polovičním počtem. Čtrnáct nových značek je přitom z prémiového segmentu, dvě z luxusního. Třetina přichází z USA, čtvrtina z Itálie.

Zatímco v roce 2019 k nám přišlo 24 nových brandů, v krizovém roce 2020 jich přibylo 25. K nejvíce změnám došlo přitom v módním a stravovacím odvětví. Letos by nově příchozích značek mohlo být ještě více, protože některé loni kvůli koronakrizi odložily otevření své prodejny na rok 2021.

Globální koronavirová krize zasáhla celý retailový svět, nejvíce hlavní nákupní třídy a velká prémiová nákupní centra. Nicméně Praha a Česká republika vždy byla a zůstane nejdůležitějším trhem pro vstup nových značek do regionu. „Praha, kam většina nově příchozích značek míří, je dlouhodobě a historicky preferovanou turistickou destinací – očekáváme tedy, že jakmile to bude možné, tato významná část zdejší kupní síly by se sem měla začít vracet. Zákaznický potenciál je zároveň značný i u místních obyvatel: jejich kupní síla roste, kupují dražší produkty. I když třeba Pařížská ulice přišla o zákazníky z Číny a Ruska, částečně je nahradila česká klientela, která je bohatší než dříve,“ říká Jan Kotrbáček, partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield.

Nejvíce značek, jež loni do ČR přišly, bylo již tradičně z módního odvětví, které zaznamenalo největší změny v příchodech i odchodech. Vstoupilo k nám osm prodejců oblečení, k nimž můžeme připočíst i dva prodejce sportovního oblečení, tři značky prodávající doplňky a jednu prémiovou obuvní. Pět nových značek zastupuje stravovací služby, nabídku volnočasových konceptů rozšířil rodinný zábavní park z Ruska, který otevřel největší projekt tohoto typu v obchodním centru v ČR.

K nejvýznamnějším nově příchozím brandům patří americký Gap, který u nás přes svého lokálního partnera otevřel koncem roku hned několik prodejen. Ze segmentu F&B je velice významný koncept řemeslné zmrzlinárny Grom spadající pod společnost Unilever, který otevřel svoji pobočku v horní části Václavského náměstí. Ze specializovaných segmentů stojí za pozornost obchod značky Cybex (v Široké ulici navazující na Pařížskou), který se stal vlajkovou prodejnou pro Evropu a nabízí prémiové dětské zboží a doplňky. Z luxusních brandů pak stojí za zmínku Saint Laurent ze skupiny Kering Group. Segment levného a dostupného zboží, jemuž se v krizi velice dobře daří, rozšířily značky TEDi a Action.

Značky, které do ČR nově vstoupily v roce 2020

Oblečení Sportovní oblečení Doplňky Obuv American Eagle Assos Nialaya Steve Madden Bruno Morelli Columbia Sportswear Sunglass Hut Dsquared2 Swatch Gap GapKids Rebel Queen Saint Laurent Stravování Volný čas Nábytek a bytové doplňky Ostatní Cinnabon Superland Grand Beds Action Grom Cybex Salsamenteria di Parma TEDi Sharetea Truefitt & Hill Utepia Tea Roncato

Nejčastěji zastoupenou zemí původu značek nově přicházejících do ČR byly USA (osm brandů) a Itálie (šest brandů). Expandovaly ale i české značky, a to především na Slovensko: zamířil tam třeba prodejce nábytku Jena Nábytek či bytových doplňků Bonami nebo volnočasový koncept Saunia. Další česká značka, Sportisimo, expandovala do nákupního centra v bulharské Sofii.

Poměr hlavních retailových konceptů, kam nově vstupující značky míří, byl loni v Česku vyvážený: 10 si zvolilo nákupní třídy v pražském centru, 10 jich vstoupilo do nákupních center – především v Praze a po jedné i v Brně, Hradci Králové a Kladně. Ze zbývajících pěti brandů zamířily čtyři do outletových prodejen, jeden do retail parku.

„Je zjevné, že se společnosti a značky snaží diverzifikovat svoje rozložení prodejen a prodejních kanálů do různých regionů. Všichni bedlivě sledují koronakrizí umocněné rapidní změny v chování zákazníků, kteří přesunují část svých nákupů do online prostředí. Většina značek proto souběžně provozuje klasické prodejny a e-shopy, které se navzájem doplňují. Kamenné obchody totiž rozhodně hromadně nekončí, jak potvrzují i naše kladné údaje o návštěvnosti a tržbách obchodních center v obdobích, kdy byla loni otevřena. Na pražské high street pak vidíme i přes uzavírky a úbytek zahraničních zákazníků aktivitu v podobě příchodu nových nájemců – v nedávné době se například v ulici Na Příkopě nově otevřely prodejny značek Geox a Vasky. Ti, kteří se přizpůsobí, budou úspěšní a využijí příležitostí zajímavých prostor, které vzniknou po těch, již současnou krizi neustojí nebo se nezvládnou adaptovat na měnící se trh. Očekáváme, že budou k dispozici zajímavé prostory, které vytvoří příležitosti pro nové koncepty a značky,“ říká Jan Kotrbáček, partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield.

Značky z českého trhu loni také odcházely, bylo jich čtrnáct. Většinou šlo opět o módní odvětví, například prodejce oblečení Camaieu, Next či Promod nebo doplňků Frey Wille či Tous, skončily také tři kavárenské řetězce.

Komplikovaná situace roku 2020 pozměnila či pozdržela plány některých značek na otevření prodejny v Česku – mnohé ho přesunuly na rok 2021. Veřejně svůj úmysl se sem tento rok vrátit oznámil brand El Gaucho, nově u nás letos otevře třeba Primark na Václavském náměstí, multikino Cinemax v Oloumouci, dále by k nám měl vstoupit Chanel do Pařížské ulice.

Pokud bude vývoj příznivý, letošní rok by mohl být co do příchodu nových značek na český trh absolutně rekordní – a to i přes to, že není v plánu otevření žádného obchodního centra nejvyšší třídy, s nímž bývá příchod většího počtu nováčků na trh obvykle spojen, předpovídá společnost.