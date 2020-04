Místo výloh s blyštivým exkluzivním zbožím vidí těch pár lidí procházejících pražskou Pařížskou ulicí spíše stažené rolety. Obchody luxusních značek jako je Cartier, Bvlgari, Hermès či Luis Vuitton jsou kvůli opatřením proti šíření koronaviru Covid-19 již několik týdnů zavřené, což pro jejich majitele a provozovatele znamená velké problémy.

Místní nájmy totiž řadí Pařížskou mezi nejdražší ulice světa. V průměru se zde platí 2760 eur (více než 74 tisíc korun) za metr čtvereční na měsíc. Podle dat poradenské společnosti JLL jde o srovnatelné částky, za něž se podobně exkluzivní prostory pronajímají ve Stockholmu, Barceloně či Frankfurtu.

Města a luxusní obchodní třídy Výše nájmu (EUR/m2/rok) Barcelona – Passeig de Gracia 3,300 Berlín – Tauenzientstraße 4,200 Budapešť – Andrassy útca 1,680 Curych – Bahnhofstrasse 8,300 Frankfurt – Goethestraße 3,000 Londýn – New Bond Street 19,150 Madrid – Serrano 3,480 Milán – Montenapoleone Via 10,580 Paříž – Avenue Montaigne 15,000 Praha – Pařížská ulice 2,760 Stockholm – Bibloteksgatan 2,240 Ženeva – Rue du Rhone 6,000

„Tato čísla ukazují, jak vysoké fixní náklady mají obchodníci s luxusním zbožím, kteří se nyní potýkají s výpadkem turistů. Již začátkem roku nebyla situace ideální, protože vypadli turisté z Číny a jiných asijských zemí. Právě ti tvoří velkou poptávku po luxusním zboží. Nyní, když jsou zavřeny jak hranice, tak obchody, je základní otázkou – jak dlouho to ještě potrvá? V minulosti jsme podobnou situaci nezažili. V roce 2013, když z důvodu sankcí poklesl počet ruských turistů, kteří nakupovali v Pařížské, byly postupně nahrazeny turisty z Číny, Jižní Koreje a dalších zemí. Zejména čínští turisté a jejich poptávka byli jedni z formujících faktorů, které přispěly k dynamickému rozvoji ulice v posledních letech,“ vysvětluje Blanka Vačkova, vedoucí oddělení výzkumu ve společnosti JLL .

Nájem je jednou z nejvýraznějších položek ve výdajích majitelů obchodů. Určité štěstí mají ti z nich, kteří sídlí v budovách vlastněných Prahou, která již avizovala vůli k jednání o odkladu nebo dočasném snížení nájemného. To se ale týká jen třetiny z celkem 49 obchodů v ulici. Zbytek je v domech soukromých majitelů, kteří už tak ochotní být nemusí.

Další ztráty představují marketingové kampaně, které běžely těsně před krizí a zavřením obchodů. Pokračující propagace se logicky škrtla jako první – například skupina Moët Hennessy Louis Vuitton o tom rozhodla už v první polovině března. Výdaje se pak budou s velkou pravděpodobností krátit i v případě další významné položky v účtech, jíž tvoří zaměstnanci. Propouštět se může hlavně kvůli tomu, že do Česka nedorazí valná část zahraničních turistů, jichž bylo loni okolo osmi milionů. Jde především o Čínu a další asijské země.

„Většina butiků má jednoho nebo dva čínské prodavače, ti teď nejspíš všude budou mezi prvními propuštěnými,“ uvedla pro časopis Forbes majitelka pražského butiku Hublot Barbora Bergová, která se vedle vlastního obchodu stará o PR řady dalších prémiových značek v Česku.

Přesun na zapovězený online?

Aktuální krize může mít i dlouhodobější dopady na tuzemské obchody s luxusem. Exkluzivní značky se v nynější době více soustředí na prodeje přes e-shopy. To se přitom v této oblasti dlouho příliš „nenosilo“, protože prodej přes internet jistým způsobem devalvuje onen punc exkluzivity. Jak ukazuje studie společnosti The Business of Fashion, přes internet loni lidé nakoupili luxusní spotřební zboží v přepočtu za 896 miliard korun, což je o něco více než osmina z celkových globálních tržeb na úrovni 7,6 bilionu korun.

„Luxusní značky budou motivovány k novým způsobům prodeje a i ke zvýšení atraktivity produktu. Do teď své prodeje směřovaly spíše do kamenných prodejen, protože společně s produktem chtěly prodat též luxusní zážitek z nakupování. Příkladem může být orientace na online prodej a ještě větší důraz na personifikaci produktů. Nebo mohou přijít s inovací služeb pro zákazníky, například prezentací produktů doma,“ říká Tomáš Soukup, ředitel oddělení maloobchodních nemovitostí pro Českou republiku a Slovensko v poradenské společnosti JLL.

Pokud by se v centrálách světových značek rozhodlo o jiné online strategii, mohlo by to znamenat i zavírání butiků v pražských exkluzivních ulicích. Ostatně už před časem zavřel pražský butik La Perla podnikatel Vladan Hájek, jenž v minulosti otevřel třináct obchodů různých luxusních brandů jak v Praze, tak i v Budapešti.

Praha přitom dosud pro světové značky představovala jedno z nejlákavějších míst pro otevírání nových obchodů ze střední a východní Evropy. I díky ulicím jako je Pařížská nebo na Příkopech jich Česko loni přilákalo nejvíce. Podle přehledu společnosti Cushman & Wakefield šlo o 22 nových obchodů (do regionu jich vstoupilo celkem 70). To je o dvě více, než kolik jich zavítalo do Polska, které jinak co do počtu obyvatel představuje zhruba třikrát větší trh. Mimo jiné šlo o firmy Montblanc, Björn Borg nebo Yves Salomon.

„Centrum Prahy je pro maloobchod atraktivní z několika důvodů. Jde o koncentrovanou a kompaktní oblast, zónu UNESCO, jež se díky značnému množství památek a turistických atrakcí i jedinečné atmosféře těší vysokému počtu lokálních i zahraničních návštěvníků. Jde o největší obchodní, společenské a kulturní centrum v celém regionu střední a východní Evropy. Nejfrekventovanější lokality pražského centra se tak mohou pochlubit návštěvností 100 000 lidí denně,“ uvedl Jan Kotrbáček, vedoucí retailového týmu pro střední a východní Evropu společnosti Cushman & Wakefield.

I letošek má přivést další značky – na Václavském náměstí se má otevřít první tuzemský obchod značky Primark a v Pařížské ulici butik Chanel. Je ale otázkou, co s atraktivitou Prahy pro letošek udělají vylidněné ulice.

Foto: ŠJů, Wikimedia Commons / CC BY-SA