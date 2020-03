Na trh regionu střední a východní Evropy v roce 2019 nově vstoupilo 70 maloobchodních značek, z toho nejvíce – 22 – do České republiky. Většina značek je z odvětví módy: v Česku 12, v regionu 46.

„Česká republika reprezentovaná hlavně Prahou si stále udržuje pozici klíčového trhu pro vstup maloobchodních značek do regionu střední a východní Evropy. Láká především rostoucí kupní silou, kterou generuje velký počet zákazníků z řad místních obyvatel a mezinárodních i lokálních turistů,“ má jasno Jan Kotrbáček, vedoucí retailového týmu pro střední a východní Evropu společnosti Cushman & Wakefield.

Graf: Počet nově příchozích značek do jednotlivých zemí regionu střední a východní Evropy v roce 2019

Většina ze značek, které do Česka loni vstoupily, působí v módním odvětví: jedná se o prodejce oblečení (běžného či sportovního), šperků nebo doplňků. K nejznámějším z nich patří třeba sportovní móda Under Armour či Björn Borg. Silně zastoupený byl i sektor stravování, který necílil jen na Prahu – např. americká síť pizzerií Domino’s své první dvě pobočky otevřela v Brně a do Prahy se chystá až v další expanzi. Za zmínku určitě stojí také prodejce elektromobilů Tesla, který v Praze loni otevřel svůj showroom.

Značky ze sektoru módy a F&B, které do ČR nově vstoupily v roce 2019

Oděvy Sportovní móda Klenotnické zboží Doplňky F&B Brooks Brothers Björn Borg Montblanc Wittchen Cafepoint Comma Under Armour YES Jewellery Domino’s LOLË Charlie Food & Friends McQ by Alexander McQueen Waterdrop Suite Benedict WHISKEY Bar & Museum Yves Salomon Zocha

Zdroj: Cushman & Wakefield

Zatímco v regionu střední a východní Evropy si celé dvě třetiny značek pro svůj vstup vybraly nákupní centrum, v České republice se pro tento typ provozovny rozhodlo 10 brandů oproti devíti, které zvolily tzv. high street, tedy obchod v některé z hlavních nákupních ulic. To je segment, který má Praha nejsilnější z celého regionu a který je dlouhodobě primární vstupní branou pro příchod nových značek na zdejší trh.

„Centrum Prahy je pro maloobchod atraktivní z několika důvodů. Jde o koncentrovanou a kompaktní oblast, zónu UNESCO, jež se díky značnému množství památek a turistických atrakcí i jedinečné atmosféře těší vysokému počtu lokálních i zahraničních návštěvníků. Jde o největší obchodní, společenské a kulturní centrum v celém regionu střední a východní Evropy. Nejfrekventovanější lokality pražského centra se tak mohou pochlubit návštěvností 100 000 lidí denně,“ doplňuje Kotrbáček.

Také letošní rok bude silný

Rok 2020 by měl na český trh přivést další významné množství nových značek. Nejzásadnější za posledních deset let je příchod módního řetězce Primark, který na Václavském náměstí 47 otevře svůj první obchod, jenž bude patřit k největším samostatným obchodům jedné značky v celé České republice. Z luxusních brandů do Česka letos zavítá především Chanel, který se připojí k dalším značkám pro nejnáročnější zákazníky v Pařížské ulici.

“I přes současnou globální situaci by Praha měla zůstat populární, bezpečnou a dobře dostupnou destinací pro návštěvníky, a tedy i atraktivním místem pro vstup nových značek,“ dodal Kotrbáček.

Foto: ŠJů, Wikimedia Commons / CC BY-SA