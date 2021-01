Změny, které v mediálním prostředí probíhaly dlouhé roky, loni až neuvěřitelně uspíšila pandemie. Ze čtenářů se stali uživatelé a vydavatelské domy pochopily, že prestižní tištěné tituly si budou moci v budoucnu dovolit pouze s pomocí digitální základny svých organizací.

I reklamní zadavatelé logicky zareagovali zvýšeným zájmem o média se silným zastoupením a přesvědčivým, tedy měřitelným, zásahem v onlinu.

Změnu v myšlení médií dokládá i studie od Reuters Institute. V rámci ní celých 76 procent mediálních zástupců uvedlo, že covid-19 urychlil jejich plány na digitální proměnu, která se táhla už dvacet let.

„Přijde další pokles prodejů printových médií a s ním větší snaha mediálních domů překlopit uživatele do online prostředí. Kdo nebude investovat do digitálu, umře,“ shrnuje českou i mezinárodní situaci Co­‑CEO Czech News Center (CNC) Juraj Felix.

„Digitál je pro nás naprostá priorita, v roce 2021 proto dáme do IT infrastruktury přes 100 milionů korun v investicích. Díky tomu máme jako jediní na trhu data, kde propojujeme obsah s transakcemi, kompletně nový způsob cílení, který již dnes využívají zadavatelé ve svých kampaních,“ naráží na interní cross mediální měření, které CNC postupně buduje a zpřesňuje. Největší porce investic přitom půjde do platformy Tonos, kterou CNC vyvíjí ve spolupráci s technologickým partnerem G­‑tech a má se zaměřovat na sběr a analýzu dat. „Díky ní můžeme nastavovat a testovat různé varianty paywallu (freemium, hard paywall, dynamic paywall) nebo sledovat výkon obsahu a kampaně v rámci digitálního předplatného,“ vysvětluje Felix.

Vrcholný rok ma za sebou i česká internetová jednička Seznam.cz a její zpravodajská platforma Seznam Zprávy. „Všechny tři ukazatele (čtenost, návštěvnost, příjmy z inzerce) loni rostly ruku v ruce. Mnoho Čechů znovu objevilo Seznam a jeho služby. To vyústilo v bezprecedentní obchodní výsledky,“ napsal obchodní ředitel Seznam.cz Tomáš Búřil. Počet zhlédnutí na portálu Seznam Zprávy se například meziročně zvýšil 2,8krát a počet návštěv 2,65krát.

Podle Búřila se mediální trh, a hlavně jeho investice, letos zúží na nejsilnější hráče a mediatypy. Zadavatelé reklamy budou více plánovat z měsíce na měsíc, z týdne na týden. „Bude vznikat nejistota, která hlavně menší hráče povede k nabídkám daleko za hranou normálu,“ myslí si. Vítězi se podle něj stanou ti, kteří budou umět skloubit svou velikost a šíři poptávky s flexibilitou. „Média, která budou schopna dlouhodobě doručovat výsledky v brandových a zároveň výkonnostních metrikách, uspějí,“ dodává Búřil.

Jakub Unger, ředitel divize zpravodajství a rádií Seznam.cz, ještě doplnil, že letošek bude i ve znamení porozumění čtenářům a uživatelům. „Ještě víc posílí význam profilu uživatele, jeho skutečných obsahových zájmů a potřeb. Úspěšně z toho vyjdou vydavatelé, kteří rozumějí technologiím a dokáží na nich stavět,“ uvedl.

