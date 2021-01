Jindy velmi tolerantní sociální síť Facebook zablokovala účty amerického prezidenta Donalda Trumpa – a to minimálně na příští dva týdny. „Bylo by až příliš riskantní, umožnit prezidentovi používat naše služby, “ napsal k tomu Mark Zuckerberg, zakladatel společnosti.

Facebook přinutila k blokaci reakce prezidenta Donalda Trumpa na násilí jeho příznivců v americkém Kongresu. Ti protestovali proti prezidentově volební porážce, kterou politik stále zpochybňuje. Trump sice zveřejnil video, v němž výtržníky vyzýval, aby se vrátili domů, zároveň jim ale vyjádřil podporu.

„Během uplynulých let jsme umožňovali prezidentovi Trumpovi používat naše platformy v souladu s našimi pravidly, protože věříme v právo veřejnosti na přístup k co nejširšímu spektru politických projevů, ač mohou být kontroverzní. Nynější situace je ale jiné, naše platformy jsou využívány k vyvolávání vzpoury proti demokraticky zvolené vládě. Podle našeho názoru by bylo až příliš riskantní, umožnit prezidentovi používat naše služby v tomto období,“ napsal k tomu ve čtvrtek na svém profilu Mark Zuckerberg, CEO Facebooku. „Prodlužujeme tedy zablokování jeho profilů na Facebooku a Instagramu až do odvolání, minimálně na období příštích dvou týdnů, než dojde k předání moci,“ dodal.

Facebook není jediná síť, která se rozhodla prezidenta zablokovat. E-shopová platforma Shopify uzavřela obchody spojené s Trumpovou prezidentskou kampaní i jeho osobní TrumpStore. „Shopify netoleruje podněcování násilí,“ uvedla k tomu společnost pro server TechCrunch.

Trumpův účet pak ve středu zablokovala i sociální síť Snapchat, která její otevření zváží až po dalším zhodnocení situace. Později stejně postupovala i prezidentova oblíbená sociální síť Twitter. Trump však sporné příspěvky vymazal a jeho profil by mohl být po uplynutí 12 hodin opět zprovozněn.