Filmové studio uvede celkem jedenáct filmů a sérií kolem Star Wars. V době pandemie vyrostla streamovací platforma Disney+ už na 87 milionu předplatitelů.

Od března by mělo dojít ke zdražení předplatného na streamovací platformě Disney+ pro americký trh na 8 dolarů měsíčně či 80 dolarů ročně. Firma totiž výrazně investuje do tvorby originálního obsahu a chce také výrazněji prorazit s předplatným u zahraničních diváků. Balíček Disney +, Hulu a ESPN + bude stát 14 dolarů. Kanál direct to consumer totiž v době uzavřených zábavních parků nebo kin představuje jeden z mála stálých příjmů, jehož důležitost pandemie ještě podtrhla. Streamovací služba měla k 2. prosinci 86,8 milionu předplatitelů – pouze za poslední dva měsíce přidala 13 milionů, a to provoz začal teprve v listopadu loňského roku. „Disney + překonal naše nejdivočejší očekávání. Tento úspěch posílil naši důvěru v akceleraci obchodního modelu, kde je na prvním místě kanál DTC,“ uvedl šéf Disney Bob Chapek.

Ve všech streamovacích službách se Disney může pochlubit 137 miliony předplatiteli. Kromě Disney+ má Hulu 38,8 milionů předplatitelů, zatímco ESPN+ 11,5 milionu. Firma očekává rychlý růst až na 250 milionů do konce fiskálního roku. K silnému růstu má pomoci zejméma značka Star Wars.

Star Wars až navěky

Společnost oznámila, že natočí dalších jedenáct filmů či sérií točících se kolem veleúspěšné ságy Star Wars. Už když George Lucas prodával Disneymu více než čtyři miliardy dolarů studio s právy na celou sérii, bylo jasné, že filmové studio bude chtít z marketingového potenciálu vytěžit co nejvíce. Ať už v podobě nekončících sérií či další řady filmů, samozřejmě s oči upřenými i na merchandising, který bude vše doprovázet a přinášet do kasy další miliardy dolarů.

Mezi největší aktuální taháky patří už nyní například seriál Mandalorian. Disney uvede například sérii o Obi-Wan Kenobim, v níž se znovu kromě Ewana McGregora v roli Obi-Wana představí i Hayden Chsristensenve jako Darth Vader. Děj série bude zasazen do období deset let po jejich vzájemném souboji ve třetím (chronologicky) šestém díle ságy. Kromě Star Wars uvede Disney v brzké době také deset filmů od Marvela a dalších 30 hraných a animovaných projektů. Disney plánuje na platformě uvádět ročně až stovku nových titulů čili tempem dvě novinky týdně. „Obrovský zájem nás přiměl být ještě ambicióznějšími a celková skladba originální produkce bude mnohem větší, než jsme původně zamýšleli,“ uvedl odcházející dlouholetý šéf Disney Bob Iger.

Disney chce proto také pod značkou Star více expandovat do zahraničí. Disney ji koupil v rámci převzetí 21st Century Fox a na trzích v Kanadě a Evropě bude pod touto značkou vysílat od 23. února 2021. Na dalších trzích, například v Jižní Americe začne Disney vysílat pod značkou Star+ v červnu 2021. Zahrnovat by měla i sportovní kanály.