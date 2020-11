Data analytické firmy Ampere Analytics ukazují, že průměrná show Netflixu bývá po dvou sezonách ukončena. Proč tomu tak je, když fanoušci lační po dalších dílech a pokračování?

Řada televizních sérií vysílaných na Netflixu bohužel často končí dříve, než by si získaní fanoušci přáli. Minulý měsíc tak dostala stopku například sci-fi Altered Carbon. Přidala se do klubu „dvě sezony a dost“, který čítá další série, například Sense8, The OA, and Luke Cage. Většina snah a požadavků fanoušků o pokračování zůstávají nevyslyšena. Netflix to až tak netrápí, pro streamingovou službu jsou totiž důležitá hlavně získaná data.

Netflix se ohledně dalšího prodloužení vysílaných sérií rozhoduje podle modelu, zda náklady na tvorbu další série jsou proporcionální vzhledem k počtu diváků, kteří program sledují. Ač nové série dokáží získat řadu věrných fanoušků, nemusí zaujmout většinu z předplatitelů Netflixu. Podle analytika společnosti Enders Analysis Toma Harringtona má ideální seriál Netflixu zaujmout především celou masu předplatitelů, nejen jednu věrnou specifickou fanouškovou základnu. To podle něj splňuje například seriál Stranger Things, který dokáže udržet stávající fanoušky a ještě dokáže přitáhnout nové.

Chcete pokračování? Shlédněte seriál co nejrychleji

Netflix kouká především na tři klíčové metriky v rozhodování o pokračování nebo zrušení sérií. Sleduje především data o sledovanosti za prvních sedm a pak také za 28 dnů, co se daná show vysílá. První dataset „Starters“ se týká domácností, které shlédli jeden díl seriálu, v rámci druhého datasetu „Completers“ pak zkoumá počet lidí, kteří dokoukali všechny díly dané série. Třetí jsou „Watchers“, což jsou předplatitelé Netflixu, kteří dokukají celý seriál.

Vše se také samozřejmě točí kolem peněz. Netflix uplatňuje model v rámci něhož uvádí všechny díly seriály najednou než po jednotlivých epizodách, jako v případě tradičních televizních stanic. Netflix je také produkčně platí najednou, zatímco klasické tv zaplatí část výrobních nákladů a zbytek doplatí producenti, kteří ale mají následně peníze z toho, až se seriály vysílají v zahraničí. Ovšem pokud něco pochází z Netflixu, zůstává to na Netflixu.

Netflix se také snaží finančně motivovat producenty bonusy s tím, jak dlouho seriály pokračují. Kvůli výše uvedenému stojí často třetí a případná čtvrtá série o dost více peněz, a proto se fanoušci bohužel u některých seriály pokračování nedočkají. Streamingová platforma se proto raději často rozhodně začít s něčím novým na zelené louce, co může být nový velký hit než prodlužovat něco, co se už pravděpodobně hitem nestane, nehledě na nářky fanoušků.