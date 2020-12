Hobby řetězec Hornbach od roku 2020 nebude ve svých projektových marketech prodávat žádnou zábavní pyrotechniku. Hlavními důvody jsou ochrana zvířat a životního prostředí i eliminace úrazů, které může způsobit neodborná manipulace, uvedla společnost v tiskové zprávě. Penny vsadí na „tiché“ ohňostroje.

„Sortiment našich marketů stále revidujeme, mimo jiné s ohledem na koncept dlouhodobé udržitelnosti. S našimi zákazníky vedeme dialog a jsme otevřeni iniciativám a návrhům na změny. Problematikou prodeje zábavní pyrotechniky jsme se zabývali a učinili jasné rozhodnutí. Zábavní pyrotechnika nepatří mezi zboží, které chceme našim zákazníkům nabízet. Jsme hrdí, že v každé z našich prodejen najdou zájemci vše pro své projekty a stavitelské plány. A to je úloha, kterou chce Hornbach plnit i do budoucna. Být šikovným partnerem pro řemeslníky, stavebníky a všechny, kteří mají touhu realizovat své projekty,“ komentoval rozhodnutí společnosti Hornbach David Kolář, marketingový ředitel pro Českou republiku a Slovensko. Každoročně odpalované ohňostroje a petardy mají podle firmy dopad na životní prostředí včetně zvířat.

Ke speciálnímu opatření přistoupí i řetězec Penny. Ten již dříve informoval, že letos zařadí do sortimentu tzv. tiché ohňostroje, které vydávají světelné efekty bez nadměrného hluku. Do budoucna jimi chce běžnou pyrotechniku zcela nahradit. Letos jich nabídne 11 druhů.

„Zábavní pyrotechnika způsobuje zvířatům – ať už divokým či domácím – svým hlukem obrovské utrpení. A je nebezpečná i člověku. Nejen neopatrným zacházením, ale i extrémně jedovatými zplodinami, které uvolňuje do ovzduší. Zápach a hluk, který zábavní pyrotechnika ve velkém produkuje, do 21. století opravdu nepatří. Jsme rádi, že to lidé začínají chápat,“ uvedl Petr Stýblo, tiskový mluvčí Českého svazu ochránců přírody.

S jeho slovy souhlasí rovněž mluvčí České ornitologické společnosti Věra Sychrová: „Ohňostroje, vyjma rozporuplně vnímané chvilkové zábavy, znamenají ale rovněž uvolňování těžkých kovů do ovzduší a přinášejí i stres a smrt zvířatům i ptákům. Ptáci vylekaní hlukem z ohňostrojů v panice prchají ze svého nocoviště a kvůli dezorientaci a tmě narážejí do překážek, jako jsou budovy, mosty nebo trolejové vedení. Tyto střety bývají smrtelné.“

O možnosti používat pyrotechniky rozhodují zastupitelé měst a obcí. V Praze již schválili novelu vyhlášky týkající se Silvestra a Nového roku. Pyrotechnika bude zakázána v památkové rezervaci, přírodních parcích a chráněných územích, okolo vodních toků a na ostrovech, přehradách a hrázích, v okolí trojské zoo a u domovů pro seniory a dalších pobytových sociálních zařízení.