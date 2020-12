První novinová společnost (PNS), největší český distributor tisku, propojuje síť svých prodejních míst s výdejními místy nově vzniklého logistického operátora Wedo. Rozšířením služeb v síti prodejních míst chce PNS nadále rozvíjet jak podnikání smluvních prodejců, tak i svou adresnou distribuci listovních zásilek.

První novinová společnost rozšiřuje nabídku služeb ve vybraných prodejních místech novin a časopisů a od listopadu nově začleňují do sítě výdejních míst společnosti Wedo. Propojení se v první fázi týká několika set prodejen tisku a doplňkového zboží. „Spolupráce s Wedo pomůže našim prodejcům dále rozvíjet jejich podnikání a získávat nové zákazníky. K oslovení máme celkově připraveno až šest tisíc prodejních míst. Nově propojenou síť chceme také využít pro rozvoj našich služeb v oblasti adresné distribuce listovních zásilek,“ uvádí Ondřej Vaňha, místopředseda představenstva První novinové společnosti.

Nově vzniklý logistický operátor Wedo, který je nástupcem společností In Time a Uloženka, má aktuálně k dispozici zhruba tisíc výdejních míst. „Rozšířením sítě našich výdejních míst o vybrané prodejny PNS se dostáváme opět o něco blíže zákazníkům. V roce 2021 plánujeme navýšit počet výdejních míst na dvojnásobek. Je to další krok na naší cestě stát se nekompromisním doručovatelem zásilek. Zakrátko budeme jediný český operátor, který má všechny tři způsoby doručení ve vlastní stáji, to znamená doručení na adresu, do výdejny a do výdejního boxu. Spolupráce s PNS nám proto v rámci naší strategie dává velký smysl a těšíme se, že zákazníkům o další kousek zpříjemníme život,“ říká Daniel Mareš, ředitel společnosti Wedo.