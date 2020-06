Valná hromada První novinové společnosti a.s. (dále PNS) schválila výsledky hospodaření za rok 2019. PNS je největším distributorem tisku v České republice a její celkové konsolidované výnosy dosáhly v roce 2019 3,66 mld. Kč, což bylo o 0,42 mld. Kč více než v předešlém roce.

PNS vykázala v roce 2019 hospodářský výsledek po zdanění ve výši 6,71 mil. Kč, přičemž konsolidovaný hospodářský výsledek za celou skupinu PNS tvořenou především společnostmi Mediaservis, s.r.o. a PNS Grosso, s.r.o. byl -84,8 mil. Kč.

„Hlavním důvodem záporného výsledku skupiny v roce 2019 byly náklady spojené s její restrukturalizací před fúzí, při níž se všechny společnosti skupiny k 1. lednu 2020 spojily do jediné nástupnické společnosti, a dále náklady spojené s distribucí předplaceného tisku. Provedené změny jsou základem pro to, aby PNS v nadcházejícím období fungovala efektivněji a vrátila se k ziskovému hospodaření,“ řekl předseda představenstva PNS Vít Rozsypal.

Akcionáři na valné hromadě prodloužili mandát členovi dozorčí rady Davidu Bregarovi o další tři roky, tedy do června 2023, a rozhodli o změnách stanov, které nově stanoví počet členů představenstva PNS na pět osob.

Valná hromada také rozhodla o převodu zisku mateřské společnosti PNS ve výši ve výši 6,71 mil. Kč do nerozděleného zisku minulých let.

První novinová společnost a.s. je největším distributorem tisku do prodejní sítě v ČR a po fúzi se společnostmi PNS Grosso s.r.o. a Mediaservis s.r.o. také největší alternativní společností zajišťující doručování adresných a neadresných zásilek v ČR. Hlavními akcionáři PNS jsou MAFRA, a.s. (37,51 %), VLTAVA LABE MEDIA, a.s. (35 %) a CZECH NEWS CENTER a.s. (27,02 %).