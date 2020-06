Novým členem představenstva První novinové společnosti a.s. (PNS), největšího českého distributora tisku, se stal Emerich Malát. Do představenstva přichází z pozice ředitele logistiky PNS. V představenstvu nahradí Petra Nováka, který z PNS odchází. Jmenování nového člena představenstva potvrdila dozorčí rada společnosti.

V představenstvu bude Emerich Malát zodpovídat za oblast provozu, logistiky a distribuční sítě.

„V Emerichu Malátovi nastupuje do nejvyššího vedení PNS člověk s dlouhou profesní historií spojenou s PNS a detailní znalostí všech logistických procesů. Ty jsou klíčové pro naše hlavní oblasti podnikání, tedy distribuci tisku, adresných a neadresných zásilek, a doručování předplatného. Věříme, že PNS si i nadále udrží vysokou kvalitu těchto služeb při současném zachování jejich efektivnosti,“ uvedl v souvislosti se jmenováním nového člena vedení společnosti předseda představenstva PNS Vít Rozsypal.

Malát spojil většinu své kariéry s PNS. Do společnosti nastoupil v roce 1997 a pracoval jako vedoucí expedice regionálního závodu v Pardubicích, dále byl devět let ve funkci manažera dopravy PNS. V letech 2018 a 2019 působil na místě manažera logistiky a distribuce a od března 2019 dosud na pozici ředitele logistiky PNS.

První novinová společnost a.s. je největším distributorem tisku do prodejní sítě v ČR a po fúzi se společnostmi PNS Grosso s.r.o. a Mediaservis s.r.o. také největší alternativní společností zajišťující doručování adresných a neadresných zásilek v ČR. Hlavními akcionáři PNS jsou MAFRA, a.s. (37,51 %), VLTAVA LABE MEDIA, a.s. (35 %) a CZECH NEWS CENTER a.s. (27,02 %).