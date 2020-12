Komunikace covidových témat po neúspěšném výběrovém řízení, které vypsalo a vzápětí zrušilo ministerstvo zdravotnictví, postupně přechází pod vládu. MAM to po telefonu potvrdil šéf komunikace úřadu vlády Vladimír Vořechovský. V mailu pak upřesnil, že „role a rozsah účasti vlády na budoucí společné kampani s MZd není ještě přesně specifikována“. Premiér Andrej Babiš v neděli prohlásil, že dá na kampaň „tolik peněz, kolik bude potřeba“. Původně vláda přislíbila 50 milionů korun z rozpočtových rezerv. MZd počítalo s 38 miliony korun.

Přestože ve výčtu témat kampaně, jak si ji představovalo MZd, úplně chybělo očkování, komunikovat se bude. Jako první vznikne mezi svátky spot, jehož načasování souvisí s příchodem očkovací látky do Česka. Jeho autorem je iniciativa komunikačních profesionálů, o jejímž vzniku informoval MAM jako první, za níž bude od pondělí v médích vystupovat ředitelka Asociace public relations (APRA), Pavla Mudrochová.

V neděli se sešli zástupci vlády, ministerstva zdravotnictví a zmíněné iniciativy, která sdružuje profesionály z oboru, představitele APRA a Asociace komunikačních agentur (AKA), a ze tří návrhů vybrali koncepci spotu, který má běžet už o Vánocích. „Chceme vystupovat jednotně, nemá cenu sdělovat konkrétní agentury. Kreativní návrh vznikl pro bono, produkci vláda zaplatí,“ uvedl Jan Binar, CEO McCann a prezident AKA. „Mohu potvrdit, že video by mělo být venku kolem Štědrého dne. Připravovaný videospot a jeho odvysílání je samostatnou veřejnou zakázkou. Finanční prostředky určené na kampaň ministerstva zdravotnictví zůstávají nadále v rozpočtu ministerstva,“ uvedl Vořechovský. V lednu se pak mají experti sejít na jednodenním hackathonu a strategii včetně kreativních návrhů dotáhnout.

K iniciativě, která chce komunikační strategii a kreativu pro očkování státu „věnovat“, se během víkendu připojila agentura McShakespeare – ta už dříve na sociálních sítích vyzvala experty z oboru k vymýšlení návrhů očkovací kampaně. „Teď už nebudeme dělat žádné vlastní aktivity, připojujeme se k hlavní iniciativě a účastníme se plánovaného hackathonu. Nicméně, když se podívám, jak se ta komunikace rozjela v zahraničí, v přímém přenosu se například nechal očkovat izraelský premiér Natanjahu, a když vidím, jak se osobnosti očkují v Británii, tak jsme už dávno mohli něco podobného mít. V lednu už může být pozdě. Ale pojďme se dívat do budoucnosti,“ říká jednatel McShakespeare David Šorf.

Návrh od agentury McShakespeare

K hackathonu se naopak nepřipojí agentura DDB. „My se neúčastníme. Své koncepty jsme už zveřejnili a nabízíme je vládě. Zvali nás, ale nám se nezdá úplně efektivní to vymýšlet s patnácti dalšími agenturami a protahovat to do konce ledna,“ řekl MAM Darko Silajdžić, CEO DDB Prague. Dodal, že jeho agentura je připravena své návrhy s vládou zdarma sdílet, ovšem mimo hromadné iniciativy, kde mohou dobrý úmysl nakonec zhatit zájmy jednotlivých stran.

Návrhy od agentury DDB

Vedle McShakespeare a DDB své kreativní návrhy na sítě vypustila i ostravská agentura Kožuch.online.

Návrhy od agentury Kožuch.online

Ministerstvo zdravotnictví 15. prosince vypsalo výběrové řízení, proti kterému se zvedla vlna nevole. Ohradila se například Asociace public relations (APRA). Námitky agentur směřovaly především k šibeničnímu termínu, kdy do 21. prosince chtělo mít ministerstvo vybranou kreativní koncepci. Kritika se také vznesla na výběr témat, kde úplně chybělo očkování.

Iniciativa profesionálů však vznikla dříve, a to v reakci na nepovedený advertorial s injekční stříkačkou, který si MZd připravilo in-house. Podle informací MAM by se její zástupci měli během dneška sejít s premiérem Andrejem Babišem.