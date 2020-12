Zkraje ledna vznikne kampaň, která má přesvědčit Čechy, aby se nechali očkovat. Do iniciativy vzniklé v polovině prosince se zapojili nezávislí experti, přední české komunikační agentury jako McCann, Ogilvy, MarkBBDO, Proximity či Lesensky (kompletní seznam viz níže), i Asociace komunikačních agentur (AKA) a Asociace public relations (APRA). Agentury i jednotlivci pracují bez jakékoli vyhlídky na finanční odměnu. Věří v to, že čím dříve se lidé proočkují, tím dříve se země vrátí „do normálu“, ve kterém bude možné dobře žít a samozřejmě i podnikat.

„Poslední kapkou byla myšlenka ministerstva zdravotnictví, že očkování bude propagovat vyvracením dezinformací. Jsem přesvědčen, že je to špatný přístup, že není potřeba přesvědčovat zaryté odpůrce, ale asi čtvrtinu populace, která nemá s běžnou vakcinací problém, jen se ztrácí v mediální záplavě a v často protichůdných názorech odborníků,“ říká Eduard Piňos, marketingový profesionál a head of digital v agentuře Optimist, který je zároveň autorem iniciativy.

Piňos proto oslovil šéfy agentur, známé z oboru a profesní asociace a ti se pro myšlenku nadchli. Nyní iniciativa jedná i s vládou. Kampaň by se měla zaměřit na většinu společnosti, ale klíčové ukazatele se mají odvíjet od změny postoje 25 procent nerozhodnutých občanů.

„Chceme lidem sdělit, že vakcína je světlo na konci tunelu, vyzvat je, aby udělali něco pro sebe, aby zase mohli žít normálně,“ říká Piňos. „Je důležité, aby kampaň oslovila celou společnost, i ty, které pandemie tak neohrožuje, ale přicházejí o živobytí, podnikaní a propadají beznaději,“ dodává. V mediamixu by se podle něj mělo jednat o klasickou nadlinkovou komunikaci s využitím influencerů a videí v online prostředí.

Největší otazník zatím visí nad mediálním prostorem. „Buď se podaří vyjednat spolupráci s ministerstvem, nebo se můžeme vydat nějakou jinou cestou, například dobrovolného zapojení mediálních domů,“ říká Piňos s tím, že aktuální tendr vypsaný MZd je naprosto odlišná věc, se kterou iniciativa nemá nic společného a distancuje se od ní. „Domluvili jsme se, že kdo se bude tendru účastnit, automaticky z naší iniciativy vystoupí,“ uzavírá Piňos.

Účast agentury McCann v pro bono iniciativě během dne potvrdil i její CEO Jan Binar. Zájem zapojit se projevila i výkonná ředitelka Dorland Markéta Vesecká.