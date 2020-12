Novou ředitelkou marketingu a komunikace mediálního domu Economia se od 1. ledna 2021 stane Kateřina Šušáková. Ve své nové roli zastřeší marketingovou i korporátní komunikaci směrem ke všem cílovým skupinám čtenářů, zákazníků, partnerů mediálního domu, včetně interní komunikace.

„Příchod zkušené manažerky do této nově vytvořené role v nejvyšším vedení firmy je projevem významu, který marketingové a komunikační funkci v našem mediálním domě přikládáme,“ říká ke změně Zuzana Řezníčková, předsedkyně představenstva společnosti Economia.

„Na českém mediálním trhu se v posledních měsících znovu rýsují hranice jednotlivých disciplín a nově se rozhoduje o budoucím postavení klíčových hráčů. Economia chce z tohoto období vyjít úspěšně a k tomu potřebuje profesionálně komunikovat se všemi svými cílovými skupinami a stakeholdery. Věřím, že Kateřina je právě takovou profesionálkou, která náš tým posílí tím správným způsobem,“ dodává Řezníčková.

Kateřina Šušáková je zkušenou manažerkou s praxí z médií, public relations i z managementu nadnárodních korporací. Vystudovala obor finance na Národohospodářské fakultě pražské VŠE. Svou kariéru začínala v Československé televizi jako redaktorka. Poté působila několik let ve státní správě jako mluvčí ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci, po odchodu do soukromé sféry založila vlastní komunikační agenturu Czech P.R. Později přešla na korporátní stranu do sektoru finančních služeb. Pracovala jako ředitelka marketingu a komunikace a členka představenstva životní pojišťovny Credit Suisse Life & Pensions, poté přešla do Komerční banky, kde řídila postupně odbory strategického a operativního marketingu a komunikace, CSR a sponzoringu.