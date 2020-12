Vydavatelství Mafra bude dodávat obsah pro CNN Prima News. Projekt spolupráce dvou významných hráčů na zpravodajském trhu by měl odstartovat už v lednu 2021. Mafra, která spadá do svěřeneckého fondu premiéra Andreje Babiše, má díky regionálním redakcím MF DNES v krajích solidní pokrytí. Její redaktoři však musí projít školením pro práci před kamerou. Informaci přinesl server HlídacíPes.org.

„Rádi bychom posílili naše regionální zpravodajství, proto logicky hledáme partnery, kteří mají v krajích zastoupení. Jde nám o nejrychlejší aktuální zpravodajství a o co největší pokrytí. V tuto chvíli jednáme jak s Mafrou, Czech News Center nebo Vltava Labe Media,“ řekl serveru Pavel Štrunc, šéfredaktor CNN Prima News s tím, že detaily stanice zveřejní, až bude na stole konkrétní forma spolupráce. Mluvčí Primy Gabriela Semová poslala MAM vyjádření ve stejném duchu.

Spolupráci s Primou potvrdil Štěpán Wolde, generální ředitel TV Óčko, zatím jediné televizní staince Mafry. Sdělil, že smlouva zatím podepsána nebyla, ale projekt je v běhu.

Vedení Mladé fronty DNES už také údajně oslovilo své jednotlivé regionální redakce a popsalo redaktorům konkrétní formu spolupráce s televizí. Redaktoři MF DNES už od poloviny prosince sdílejí své plány témat, které pak vedení deníku posílá do televize. Na jejich základě si bude Prima vybírat, o jaké příspěvky má zájem. Postupně mají zpravodajské plány připravovat a s televizí sdílet přímo jednotlivé regionální redakce, které sídlí v každém krajském městě.

Spolupráci s Mafrou má v televizi na starosti dlouholetý redaktor Daniel Janoch. S tím souvisí i probíhající školení dosud pouze píšících redaktorů, tak aby mohli vystupovat na kameru a točit reportáže.

V první fázi nemají redaktoři MF DNES natáčet rychlé zprávy o aktuálním dění, ale pouze televizně pokrývat to, co sami píší do novin, tak aby vznikal zároveň obsah využitelný listem. Vedení ale zároveň redakce upozornilo, že v případě závažných událostí, jako jsou havárie nebo nejrůznější kalamity, není vyloučeno, že může mít zpravodajství pro Primu přednost, pokud si ho televize nebude schopna obstarat sama.