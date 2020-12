Mediální dům CNC od 1. ledna 2021 mění výkonné vedení. Libuše Šmuclerová se posouvá z role Co-CEO do strategické funkce, kde se jako předsedkyně představenstva CNC bude nově naplno věnovat strategii vývoje CNC. Na pozici Co-CEO po ní nastupuje dosavadní finanční ředitel CNC Tomáš Stránský, druhým Co-CEO zůstává Juraj Felix.

Rošády ve vedení mají pomoci se změnami, kterým média musí zejména v poslední době čelit, a to jak v byznysu, technologiích, tak v ochraně a rozvoji kvalitního vydavatelského obsahu.

Libuše Šmuclerová řídila výkonně mediální dům CNC (dříve RINGIER ČR a.s., následně Ringier Axel Springer CZ a.s.) nepřetržitě jako CEO od března 2007, od dubna 2020 jako Co-CEO.

Tomáš Stránský vystudoval Vysokou školu ekonomickou a následně v roce 2000 nastoupil jako auditor do Ernst & Young ČR s.r.o. V roce 2004 začal pracovat pro RINGIER ČR a.s. jako Senior Finance Controller, od roku 2008 jako finanční a administrativní ředitel, a to i následně od roku 2011 pro Ringier Axel Springer CZ a.s. Od roku 2013 je finančním ředitelem a členem představenstva CNC.

V kompetenci Juraje Felixe je řízení inzerce, online vývoje, video kontent a eventy. V gesci Tomáše Stránského pak finance, HR a marketing, výroba a distribuce tisku.