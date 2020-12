Vydavatelství Mladá fronta dostává jednu ránu za druhou. Aktuálně muselo kvůli nehrazenému nájmu opustit kanceláře v Praze na Smíchově, do kterých se přesunulo před půl rokem. Zbývající část zaměstnanců se schází na pražském Žižkově v kancelářích právní firmy, která MF zastupuje.

„Celá MF funguje převážně vzdáleně, společný prostor využíváme jako kontaktní centrum pro interní schůzky zaměstnanců. Pronajali jsme si je od naší právní kanceláře,“ řekl MAM Karel Novotný, generální ředitel Mladé fronty.

Uzavřel se i sklad knih Mladé fronty. Nyní vedení MF čeká, zda insolvenční správkyně dostane souhlas soudu s rozdělením firmy na části a postupným prodejem. Jednotlivé částky ale budou zjevně i v konečném součtu na hony daleko od původní ceny, kterou byla ochotna zaplatit společnost PP Partners. Ta MF v nakonec zrušené aukci vydražila za 50,1 milionu korun.

Podle Novotného se takový vývoj dal očekávat, protože insolvenční řízení se nepřijatelně vleklo. „V tuto chvíli nechci hodnotit jednotlivé zájemce, všechny subjekty ale využívají situace a časové osy a spekulují na co nejnižší cenu. Ale to jsem za management avizoval po celou dobu insolvenčního procesu, kdy jsem říkal, že rychlost je klíčová,“ říká Novotný s tím, že jako „nejperspektivnější“ se jeví nabídka na odkup knižní divize, o kterou se opět zajímá vydavatelství Albatros. Její konkrétní obrysy zatím nejsou veřejnosti známy.

Titulní strana 1998

Titulní strana 2008

Titulní strana 2018

Vydavatelství Extra Publishing za dětské tituly Puntík, Maminčin Puntík a Tečka!, jejich ochranné známky a předplatitelské databáze MF vlastní, nabídlo 850 000 korun. Valora Investment chtěla původně totéž odkoupit za 200 000 korun, aktuálně nabídku zvýšila na 870 000 korun. Firma Grand IT, která provozuje knižní e-shop Mladé fronty, nabízí, že za doménu kniha.cz smaže své pohledávky. Ty přesahují 600 000 korun. „Externí subjekty se chovají maximálně tržně, faktická hodnota celků je daleko vyšší,“ domnívá se Novotný.

Snaha udržet online

„Ze strany insolvenční správkyně existuje záměr zachovat divizi online Mladé fronty a projekt BusinessInfo pro Czech Trade. Pakliže nebude vysloven nesouhlas na straně soudu, tak tyto dvě sub-entity by mohly nadále fungovat,“ řekl Novotný. Jak vyplývá z úřední korespondence, insolvenční správkyně Petra Hýsková se domnívá, že provoz online divize „si na sebe vydělá a generuje dlužníkovi zisk“.

„U dalších částí vydavatelství dojde k ukončení pracovních vztahů, a to jak se zaměstnanci, tak s IČO spolupracovníky. Předpokládám, že se to stane během příštího týdne,“ doplnil Novotný. Potvrdil, že Euro už nevyjde ani v online podobě, jak tomu bylo v posledních třech týdnech. „Jediná příležitost je rychlý prodej do rukou jiného potenciálního vlastníka, který využije znalosti lidí, kteří Euro se statečností tvořili,“ uzavřel.