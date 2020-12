Výdaje do reklamy v roce 2020 meziročně poklesly o 63 miliard dolarů. Příští rok se počítá s růstem o 6,7 procenta, což by představovalo jen 59procentní návratnost letošních ztrát. Vyplývá to ze závěrů aktuální studie Global Advertising Trends report: The State of the Industry 2020/21 mezinárodní poradenské a analytické společnosti WARC.

Globální výdaje do reklamy se podle všechno meziročně propadnou o 10,2 procenta a dosáhnou 557,3 miliardy dolarů. Největší zodpovědnost za tento stav nesou škrty v komunikaci automobilových firem, retailu a v sektoru cestovního ruchu. Podle WARC zabere přinejmenším dva roky, než dojde k úplnému zotavení reklamního trhu. Předpověď hovoří o 6,7procentním růstu příští rok. V roce 2022 by byl potřeba růst nejméně 4,4 procenta, aby se nakonec dosáhlo výkonu z roku 2019 (620,6 miliard dolarů).

Pokud odečteme výdaje do amerických prezidentských voleb, celosvětový reklamní trh se propadl o 11 procent, což představuje 68 miliard dolarů. „Na suchu“ zůstala hlavně tradiční média, globálně klesla o pětinu. Lineární televize ztratila 16 procent, kino 46 procent, OOH 27 procent, noviny a časopisy shodně 25 procent a rozhlas 18 procent. Všechny zmíněné mediatypy dosáhly nejhorších výsledků za posledních 40 let. V absolutní hodnotě pak tratila nejvíce právě lineární televize, přišla o 30 miliard dolarů.

Výdaje do online reklamy (54 % všech výdajů) stagnují, klesly zhruba o třetinu procenta na 303 miliard dolarů.

Evropa zaznamenala pokles výdajů o 14,5 procenta, což představuje 21,5 miliardy dolarů, a dosáhla tak v investicích hranice 127 miliard dolarů. Žebříček největších propadů vede Francie (téměř 17 procent).