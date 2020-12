Asociace public relations (APRA) vyzvala ministerstvo zdravotnictví, aby zrušilo aktuálně vypsané výběrové řízení na kampaň k tématům spojeným s pandemií v hodnotě 38 milionů korun. Svoje stanovisko shrnula do pěti hlavních bodů.

„Důvodem je, že zveřejněná dokumentace obsahuje řadu zcela zásadních nedostatků. Mezi nimi například extrémně krátkou dobu na vypracování nabídky (asi tři pracovní dny). Chybí v ní také konkrétní cíle, na základě kterých by bylo možné vyhodnotit efektivitu kampaně. Pokud bude kampaň realizována dle aktuálního zadání, máme silnou obavu, že výsledkem bude nákup nekvalitní služby, což znamená nejen neefektivně vynaložené veřejné prostředky, ale v tomto případě i hazardování se zdravím občanů,“ píše APRA ve výzvě a nabízí pomoc při zpracování výběrového řízení. Tu ráda poskytne i další profesní organizace, Asociace komunikačních agentur (AKA).

Negativní postoj k zakázce postupně vyjadřují i jednotlivý zástupci komunikačních agentur. „Je to naprosto amatérsky vypsané. Pletou si pojmy jako je mediamix a spot. Není tam žádný minimální požadovaný výkon, ale pouze celková cena. Takže teoreticky to může vyhrát někdo s cenou pět milionů korun. Rozhodně do toho nepůjdeme,“ uvedl Ondřej Obluk CEO Ogilvy, který opakovaně nabízel ministerstvu zhotovení kampaně „pro bono“, ale nikdo se neozval.

„Chápu, že situace je naléhavá. Ale chtít strategii komunikace, návrh vizuálů a TV spotu za pět dní včetně víkendu – to předčilo mé nejčernější očekávání,“ řekl MAM Bronislav Kvasnička, CEO Wunderman Thompson.

Daniel Živica CEO VMLY&R na otázku, jestli se zapojí do tendru ministerstva odpověděl: „Na to mohu říct jen: ani náhodou!“

Připojil se i Jan Rauschert CEO Comtech Can: „Sdílíme názor trhu, že je to špatně postavený tendr. Za tak krátkou dobu se nedá ,upéct’ tak náročná kampaň.“