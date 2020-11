Art Directors Club (ADC) zahájil druhou fázi kampaně „Pálí nás klima“, která je součástí klimatického speciálu serveru Aktuálně.cz. Nyní se zaměřuje na osobní důsledky klimatických změn.

Podrobné informace o klimatických změnách prezentuje speciál Planeta v nouzi, ve kterém se postupně zveřejňují reportáže, rozhovory s odborníky, fotogalerie či grafiky. V říjnu se objevila jeho první komunikace s vlajkami od WMC|Grey a v listopadu se k ní připojuje kreativa od agentury GEN nazvaná Inzerát.

„Životní prostředí je jedno z nejdůležitějších témat (jestli ne právě to nejdůležitější), které nosíme v mysli. Možná, že v současné situaci, s pandemií covid-19, je nastoleno jiné globální téma, to ale jednou přejde. Tady s klimatickými změnami se rozhoduje, jak budeme v budoucnosti žít. Změny klimatu jako důsledek lidské činnosti už snad dnes nikdo nezpochybňuje. Předchozí generace řešila možná víc svůj komplex z totality nezdravým konzumem a určitou bezuzdnou potřebou něco dohnat. Nadcházejících generací se ale budou změny klimatu týkat mnohem víc. Jsme proto rádi, že jsme se mohli zúčastnit soutěže, kterou ADC vyhlásila v rámci programu ADC Unit a těší nás, že jsme ji se svým konceptem Inzerát vyhráli,“ řekl Richard Stiebitz, kreativní ředitel agentury GEN a dlouholetý člen ADC.

Kreativní pojetí kampaně „Inzerát“ ukazuje lidi v konkrétních situacích, kdy se jich důsledek změny klimatu opravdu dotýká. „Ukazuje je v okamžiku, kdy kvůli následkům klimatických změn mají akutní a naléhavou potřebu řešení běžných lidských potřeb. Touha po řešení je vyjádřena klasickým inzertním stylem. Poptávka v inzerátu je absurdní, ulítlá a možná úsměvná. To ale jen na chvíli než nám dojde, že problém už není jen kdesi daleko a mimo nás, ale teď a tady. Toto uvědomění je klíčovým prvkem, který nás může zasáhnout. Děje se to třeba právě teď někde v lese, nebo na zahradě,“ stojí v tiskové zprávě ke kampani.

„Osobní zkušenosti s důsledky změny klimatu v naší zemi nás motivovaly brát projekt jako poslání. Naše vidění a následné vizuální zpracování se odehrává v současnosti a v českém prostředí, což podporuje osobní rovinu. Abychom kreativě vtiskli potřebnou míru nepokoje a napětí, vizuálně jsme interpretovali problém fotomontážemi lidí v zoufalých situacích, které jsou extrémním ale nepříliš vzdáleným dopadem klimatických změn. Touto cestou bychom chtěli poděkovat fotobance Shutterstock, která k realizaci fotomontáží poskytla fotografie,“ konstatoval Martin Voldřich, grafický designér a supervizor vizuálních výstupů kampaně, které realizoval společně s Michaelou Sýkorovou v agentuře GEN. Do projektu je partnersky zapojená také společnost JCDecaux, jejichž billboardové a CLV plochy jsou využívány pro reklamní out of home kampaň.

Tématu klimatických změn se Art Directors Club věnuje ve dvou komunikačních vlnách. Připomeňme, že první nápady dodala agentura WMC Grey pod kreativním vedením Davida Sudy před měsícem. Vizuály upozorňovaly na dopady klimatických změn s pomocí graficky upravených vlajek států, na jejichž území se problémy projevují. Úbytek spodní vody v Česku byl například reprezentován zmenšeným modrým klínem v české vlajce.