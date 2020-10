Art Directors Club (ADC) zahájil říjnovou kampaň #palinasklima. Ta je součástí projektu Unit, v němž každý měsíc jeden z členů ADC řeší aktuální problematiku se sociálně-kulturním přesahem. Nynější kreativu vytvořila agentura WMC Grey, následovat bude se svým pojetím agentura GEN.

Kampaň #palinasklima, která upozorňuje na téma klimatických změn, odkazuje na speciál Planeta v nouzi serveru Aktuálně.cz, jenž byl vytvořen garantovanými odborníky a na základě podložených faktů. Vybízí zájemce, aby si na problematiku udělali vlastní názor.

Tématu klimatických změn se Art Directors Club bude věnovat ve dvou komunikačních vlnách. První nápady dodala agentura WMC Grey pod kreativním vedením Davida Sudy. Vizuály upozorňují na dopady klimatických změn s pomocí graficky upravených vlajek států, na jejichž území se problémy projevují. Úbytek spodní vody v Česku je například reprezentován zmenšeným modrým klínem v české vlajce.









„Klimatické změny nejsou téma, kterým by se měla zabývat až další generace. Je to aktuální problém, který se děje právě teď. Klima je věc, která pálí už každého z nás. Jsem rád, že na to můžeme upozornit,“ uvedl David Suda, kreativní ředitel WMC Grey a předseda ADC Czech Republic.

Kampaň jeho agentury bude k vidění na citylightech a billboardech, v tisku a v online kanálech v průběhu celého října. V listopadu na ni naváže vlastním projektem univerzitní agentura GEN, kterou má na starosti Richard Stiebitz.

Projekt Unit umožňuje členům ADC ve spolupráci s partnerskými společností JCDecaux, která zdarma poskytuje reklamní plochy, a fotobankou Shutterstock, věnovat se celospolečenským otázkám. V září řešila agentura Haze právo občanů informovat se o jakémkoli rozhodnutí státních orgánů, úřadů či institucí. Srpen se pod taktovkou agentury Leo Burnett zaměřil na prevenci rakoviny kůže. V červenci agentura Comtech_CAN ve spolupráci s Českým červeným křížem vyzývala k dárcovství krve. V červnu pak agentury Mark BBDO a Proximity pod vedením Jakuba Cabejška upozorňovaly na krizí způsobené problémy v kulturním průmyslu, jednotlivé profese ukazovaly jako ohrožené druhy.