Z pátku na sobotu dobrovolníci z platformy Česko.Digital ve spolupráci s vývojáři z agentury Nakit a poslancem Dominikem Ferim spustili nový informační portál covid.gov.cz. Ten má široké veřejnosti přehledně a srozumitelně zpřístupňovat nařízení vlády vydávaná ohledně epidemie covid-19.

Web vznikl v čase dvou týdnů a pilotní verze byla spuštěna v noci z pátku na sobotu. Během víkendu ho navštívilo 263 tisíc občanů. Motivací pro spuštění webu byla absence jednoho aktualizovaného centrálního webu pro veřejnost. „V uplynulých měsících se informace veřejnosti snažila předávat vláda, média, sociální sítě i mnoho dalších webů. Byly tak roztříštěné a často nesrozumitelné nebo nesprávné. Vyjádření vládních zástupců byla často bez dalšího kontextu a vysvětlivek nebo příliš odborná,“ komentuje poslanec TOP 09 Dominik Feri. „Lidé nutně potřebovali jedno místo, kde najdou lidskou řečí všechny potřebné informace i odpovědi na běžné otázky ze života. Spojil jsem proto síly s komunitou Česko.Digital a za podpory týmu Nakit jsme za 14 dní web vytvořili. Pilotní verzi jsme spustili v noci z pátku na sobotu. O víkendu jsme web testovali a reagovali na podněty veřejnosti,“ dodává.

Informační webové stránky mají na jednom místě sdružují informace o všech opatřeních k zamezení šíření covid-19 a tato opatření jasně a srozumitelně vysvětlovat. Obsahují pak okolo tří set různých životních situací, ve kterých si lidé nejčastěji nevědí rady s tím, jak dodržet aktuální vládní opatření. Právě na této části webu se podíleli i zástupci veřejnosti, kteří posílali podněty na jednotlivé situace, jako Mohu si jít zaběhat po městě, Mohu být v karanténě mimo místo mého trvalého bydliště, Mohou mi při stavbě domu pomáhat kamarádi, Mohu mít na svatbě hosty ze zahraničí nebo Mohu venčit psa, když jsem v izolaci?

Na stránkách následně občané najdou rozcestník kontaktů a užitečné odkazy na další zdroje. Stránky jsou aktuálně k dispozici v češtině a angličtině budou k dispozici i v dalších jazykových mutacích – vietnamštině, ruštině či němčině.



„Webové stránky se podařilo postavit a spustit na portálu gov.cz během dvou týdnů. To je super rychlé a všichni zúčastnění opět dokázali, jak efektivně může spolupracovat státní správa se soukromým sektorem a s dobrovolníky,“ říká Vladimír Dzurilla, ředitel Nakit a vysvětluje, jak si tým rozdělil role: „Nakit řeší hlavně infrastrukturu, provoz, částečně i UX a obecně technický dohled. Dominik Feri a jeho lidé připravovali obsah, upload obsahu a překlady. Česko.Digital a jejich dobrovolníci pak pracovali na vývoji frontendu, backendu, podíleli se i na návrhu architektury, designu, překladech a korekturách a celý tým koordinovali.“

Pomáhalo přes 100 expertních dobrovolníků

Do projektu se z komunity expertních dobrovolníků Česko.Digital zapojilo ve svém volném čase v průběhu 14 dní přes 100 profesionálů. „Celý projekt probíhal od počátku až do konce vzdáleně. Všechny týmy, včetně týmů z veřejné správy, se zapojily do naší komunikační platformy Slack, kde jsme společně pracovali rozdělení do několika skupin podle našich kompetencí. Denně jsme se pak online potkávali na videokonferencích,“ popisuje průběh spolupráce Radko Jiroušek, CTO z Česko.Digital. „Osobně mám velkou radost z toho, jak dobře spolupráce probíhala. Z technologického pohledu pak za velký úspěch považuji to, že jsme pro tento typ webu mohli zvolit open-source technologie, které jsou běžné na obdobných webech v zahraničí. V našem případě jsme použili React, Gatsby nebo Drupal,“ dodává.



Na webu covid.gov.cz v tuto chvíli všechny tři týmy stále pracují. Navyšují provozní kapacity, upravují texty, dolaďují překlady do jiných jazyků a pracují na připomínkách, na které v průběhu víkendu upozornili návštěvníci webu. Dalším cílem projektu pak je prodiskutovat možnosti, jak zajistit co nejlepší výměnu informací s dalšími weby, jako je eRouška nebo Your Pass. Následně se týmy chtějí zaměřit na sjednocení znalostní databáze napříč kontaktními místy pro veřejnost, jako jsou linky 1212, 1221 a další.