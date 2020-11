Soutěž o nejefektivnější marketingovou kampaň Effie Czech Republic vyvrcholí slavnostním vyhlašováním, které se uskuteční poslední listopadové pondělí. Stream celé akce bude dostupný i zpětně.

Soutěž efektivity reklamy a komunikace Effie, jejíž národní variantu organizuje Asociace komunikačních agentur (AKA), už má jasný termín vyhlášení výsledků, který se kvůli vládním protipandemickým opatřením odsouval z 4. listopadu. Ceny se budou předávat během moderované show, která proběhne v pondělí 30. listopadu. Záznam celé akce bude pak dostupný i zpětně.

O ocenění se uchází 43 projektů, které se na rekrutovaly z celkem 72 přihlášených prací (přehled zde). Odborná porota složená ze zástupců zadavatelů a marketingových a výzkumných agentur posuzovala přihlášky ve dvou krocích. V předkole experti na výzkum trhu posoudili průkaznost poskytnutých informací, následně 23 porotců rozhodlo po vzájemné diskusi o složení shortlistu.

„Letos jsme byli mnohem kritičtější, abychom ocenili opravdu dobré práce. Už shortlist je cena,“ uvedl v rozhovoru pro Marketing & Media Jiří Jón, šéf Ogilvy Consulting a porotce soutěže.

Celkem se do finálního boje o cenné kovy kvalifikovalo 18 přihlašovatelů z řad agentur i zadavatelů. Největší počet nadějí na ocenění mají agentury Ogilvy s deseti projekty a McCann s osmi pracemi. „Opravdu jsme nevěděli, jak to dopadne. Přesto je počet přihlášek historicky druhý nejvyšší. Snad to dokládá fakt, že v ekonomicky obtížné době je efektivita vynaložených prostředků zcela zásadní,“ uvedl při zveřejnění shortlistu výkonný ředitel AKA Marek Hlavica.

Novinkou letošního roku je například kategorie Public Relations, připravená ve spolupráci s Asociací PR agentur (APRA). Celkem tak bylo možné se přihlašovat do čtrnácti klasických a oborových kategorií. Ve dvou z nich letos ceny nakonec uděleny nebudou. Největší počet přihlášek se sešel v kategorii Dlouhodobé budování značky, v níž byly podle několika porotců práce nejkvalitnější. Hojného zastoupení se dočkala rovněž kategorie Malý rozpočet.

Výzkumným partnerem Effie Czech Republic zůstává sdružení výzkumných agentur SIMAR, které také uděluje cenu za Nejlepší využití dat. Letos bude také uděleno speciální ocenění ADC Czech Republic za nejlepší kreativu. Záštitu soutěži poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Partnerem letošního ročníku Effie je opět TV Prima.





Foto: Effie.cz