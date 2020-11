Vzdělávací program Člověka v tísni JSNS vydává metodickou příručku pro učitele s názvem Dezinformační dezinfekce. Reaguje na dezinformace, poplašné zprávy a konspirační teorie, které se v uplynulých měsících objevily ve veřejném prostoru v souvislosti s koronavirovou epidemií a poskytuje vyučujícím atraktivní materiály vycházející z aktuálních událostí, určené zejména pro výuku mediální výchovy na středních a druhém stupni základních škol. Publikace by měla posloužit jako návod nebo inspirace, jak téma (nejen koronavirových) dezinformací uchopit a začlenit do hodin.

Informace spojené s onemocněním covid-19 plní od počátku koronavirové epidemie média. Dominují témata zabývající se počty nakažených, původem viru, platnými nařízeními a omezeními, možnostmi léčby, vývojem vakcín, vlivem vládních opatření na každodenní životy obyvatel ČR či dopady na ekonomiku. Kromě seriózních médií se těchto témat chopila i média dezinformační. Ve veřejném prostoru se tak vedle relevantních a ověřených informací rychle rozšířilo i velké množství dezinformací, zavádějících sdělení, poplašných zpráv či konspiračních teorií.

Vzdělávací program Člověka v tísni JSNS tak vydává novou metodickou příručku. „Pro publikaci jsme zvolili název Dezinformační dezinfekce. S určitou nadsázkou jsme chtěli poukázat na to, že dezinformacím se můžeme bránit. Nejefektivnější obranou je přitom posilování schopnosti kriticky analyzovat a posuzovat jednotlivá mediální sdělení, rozlišovat mezi těmi, která jsou založená na faktech, od těch manipulativních a lživých. Nejlepší dezinfekcí je tedy mediální vzdělávání. A při něm by školní výuka měla hrát důležitou roli. Práce vyučujících na tomto poli však není snadná, proto jim chceme být co nejvíce nápomocni,“ vysvětluje spoluautor příručky a ředitel JSNS Karel Strachota.

Dezinformace mají dopad na jedince i celé společnosti

„Dezinformační teorie o původu a šíření viru by byly úsměvné historky, kdyby však nebyly zcela vážně šířeny desítkami tisíc uživatelů sociálních sítí a kdyby neměly i smutné dopady v podobě tragických následků (např. otrava české seniorky dezinfekcí), dokáží také dlouhodobě zasévat nejistotu, paniku, ale také apatii, podrývat důvěru v seriózní bádání o viru a jeho šíření a v důsledku tak přímo oslabovat naši ochotu respektovat doporučení zdravotnické komunity. Důkladné poznání dezinformací a mechanismů, které jejich šiřitelé používají, nás může vůči nim učinit odolnějšími,“ uvádí expert na dezinformace Jaroslav Valůch z organizace Transitions, který se na přípravě publikace JSNS také podílel.

Příručka seznamuje žáky a studenty s pojmy jako konspirační teorie, clickbait nebo ragebait a vysvětluje různé příčiny motivace tvůrců a šiřitelů dezinformací. Autoři doplnili publikaci i speciální karetní hrou s ilustracemi Jana Blažíčka, která má s vtipem, nadsázkou a určitou mírou zjednodušení vykreslovat motivace typologicky schematizovaných šiřitelů nepravdivých sdělení.

Dezinformační dezinfekce nabízí i zpracované analýzy vybraných dezinformací z období počátku koronavirové krize – ledna až června 2020 (např. Simpsonovi to věděli!, údajný temný hybatel koronavirové krize Bill Gates nebo rozličné alternativní teorie o laboratorním původu viru a čipování obyvatel při testovacích odběrech). Vybrané analýzy jsou dostupné také přímo na portálu, a to na stránce JSNS.CZ/dezinformacni-dezinfekce, kde si vyučující mohou příručku zdarma stáhnout nebosi ji bezplatně objednat v tištěné podobě.