Alza.cz a logistická platforma Liftago rozšíří svou spolupráci, která umožňuje rychlejší doručování zboží, o Pardubice a Hradec Králové. Celkově tam službu mohou využívat obyvatelé ve 12 městech.

„Za více než 25 let svého působení na trhu se Alza stala uznávaným inovátorem na poli evropské e-commerce a neustále se snaží vylepšovat své služby, včetně rychlosti a kvality doručení,“ uvedl Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva Alza.cz. „V Praze je díky spolupráci s Liftagem naše zboží dostupné zákazníkům v podstatě 24 hodin denně do 60 minut od objednání. Daří se nám ale doručovat i za 20 minut. V ostatních městech nám kooperace zase umožňuje doručovat i o víkendech,“ doplnil.

Obě firmy nyní společně pracují na rozšíření této služby do co nejvíce měst. „Maximální využití kapacit stávajících řidičů je logickým krokem v dalším rozvoji Liftaga. Proto se soustředíme na e-commerce, které jim zajišťuje doručování zakázek z jednoho z nejrychleji rostoucích odvětví,“ uvedl Ondřej Krátký, spoluzakladatel a výkonný ředitel firmy Liftago. „S Alzou jsme se během jediného roku dokázali z expresní přepravy rozvinout do více technologické spolupráce na hromadném a přesném doručování balíků, a zrychlujeme tak naplňování vizí obou společností. Dosud šlo o vytěžování volné kapacity kurýrů z odvětví taxi, ale k naplňování cílů udržitelné logistiky zboží i lidí se teprve dostáváme,“ dodal.

Alza.cz a Liftago v rámci služby nejvýhodnější doručení společně expedují objednávky v deseti městech. Po Brnu, Českých Budějovicích, Liberci, Plzni, Praze, Olomouci, Ostravě, Ústí nad Labem, Zlínu a Bratislavě se nyní otevře cesta k rychlému a ekologičtějšímu doručení objednaného zboží i pro obyvatele Hradce Králové a Pardubic. Pokud si zákazník objedná zboží do pěti hodin ráno, může je díky spolupráci s Liftagem ve všech zmíněných městech obdržet ve stejný den, a v Praze dokonce do hodiny.

Doručování pro Alzu vytížilo téměř 17 tisíc hodin řidičů. Zapojilo se 935 vozidel.