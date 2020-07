Zatímco většina firem na trhu vzhledem k nejasné budoucnosti ovlivněné opatřeními kolem pandemie koronaviru spíše vyčkává a do větších akcí nebo expanze se nepouští, Alza jde opačnou cestou. V druhém čtvrteltí přijala 30 nových tváří a v náboru pokračuje. Hledá jak lidi do marketingu, tak i manažery pro B2B segment nebo vendor specialisty.

“I nyní hledáme nové zaměstnance téměř do všech našich oddělení, a to na různé pozice i různé seniority. Aktuálně máme vypsáno dalších 70 pozic. Stále hledáme marketingového ředitele nebo marketingového manažera pro Maďarsko,” uvedla Kateřina Daňková z Alzy ve které pracuje celkem kolem 2500 lidí.

Kromě toho Alza oznámila plánm na výrazné rozšíření vlastních výdejních schránek-AlzaBoxů. Největší český e-shop v současnosti provozuje ve třech zemích celkem 205 AlzaBoxů. V plánu je mít po celé ČR dohromady přes 600 boxů, zhruba 300 na Slovensku a 100 v Maďarsku. Praktické úložné boxy dostupné 24/7 se firmě velmi osvědčily i během koronakrize jako bezpečné a bezkontaktní místo při vyzvedávání objednávek.

“Od března do června 2020 se vytíženost schránek zvedla v průměru o více než 130 % ve srovnání s loňskem a za celé období takto firma doručila stovky tisíc zásilek .Právě možnost bezkontaktního výdeje nás utvrdila v rozhodnutí instalovat nové schránky a přiblížit se zákazníkům v dalších městech. Chceme být připravení jak na hlavní sezonu, tak na případnou druhou vlnu pandemie,“ uvádí ředitel expanze a facility Alza.cz Jan Moudřík.V plánu je zprovoznit asi 120-150 AlzaBoxů každý měsíc.

K dalšímu rozšiřování své sítě by Alza ráda přizvala také města, obce, veřejné instituce a firmy, které mohou prostřednictvím formuláře požádat o umístění AlzaBoxu na místo dle jejich potřeb. Tímto by však pro ně spolupráce s e-shopem neskončila. Alza nyní připravuje obchodní model na bázi franšízy, který by umožnil zapojeným partnerům čerpat z provozování úložné schránky i další výhody. Tento model by měla firma spustit v druhé polovině letošního roku.