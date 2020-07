Obchodní aktivity Zásilkovny, přední české logisticko-technologické firmy, řídí nově Jan Došlý. Jeho hlavním úkolem bude, vedle dalšího rozvoje obchodu Zásilkovny, nastavení nové obchodní strategie. Kvalitu služeb a produktů Zásilkovny bude zajišťovat zcela nové oddělení Kvality a procesů. Ředitelem nového oddělení se stal Dalibor Svoboda.

„Zásilkovna roste každým rokem rekordním tempem. Také letos máme velké ambice růst jen v ČR o více než 100 %. Věřím, že nám je Honza pomůže naplnit. Úkolů nás letos čeká mnoho. Kromě akvizic a péče o stávající klienty a uvádění nových produktů na trh, připravujeme také novou obchodní strategii nebo nový Customer Relationship Management systém,“ říká Simona Kijonková, CEO skupiny Packeta a zakladatelka a spolumajitelka Zásilkovny. „Přestože pro nás byla kvalita našich služeb a produktů vždy prioritou, jejich udržení je při velikosti a rychlosti růstu celé skupiny Packeta stále složitější. Proto jsme se rozhodli vytvořit zcela nové oddělení zaměřené právě na kvalitu. Pro naše klienty je to jasný vzkaz – chceme být ještě lepší. “

„Tempo růstu Zásilkovny a ambiciózní obchodní cíle jsou pro mě závazkem a velkou výzvou. Navzdory negativním dopadům pandemie koronaviru jsme letos z našich plánů nic neslevili. Naopak postcovidovou dobu vidíme jako velkou příležitost k další expanzi ve všech směrech a chceme ji maximálně využít,“ říká nový obchodní ředitel Zásilkovny Jan Došlý.

„Kvalita je hodně skloňovaným pojmem asi v každé firmě. Ale pouze při přímém kontaktu se službou či produktem zákazník pozná, jak je to s kvalitou doopravdy. Mým cílem je, aby zákazníci Zásilkovny byli maximálně spokojeni a pokud se případně stane chyba, abychom se z ní poučili a neopakovali ji,“ říká Dalibor Svoboda, ředitel oddělení Kvality a procesů skupiny Packeta.

Jan Došlý (43) vystudoval marketing, sportovní management a psychologii. Do Zásilkovny přichází s bohatými zkušenostmi z řízení obchodu a marketingu. Pracoval například ve společnostech ALPINE PRO, KIT Digital Inc, CERVA GROUP nebo elem6. Honza je ženatý. Miluje sport (hlavně hokej, windsurfing a vše co se točí okolo hor) a rád čte. Cestuje s rodinou a ochutnává exotické kuchyně.

Dalibor Svoboda (45) absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. V oblasti kontroly a zlepšování kvality má za sebou dlouholetou praxi. 17 let zodpovídal za quality management ve firmě Globus ČR, dále pracoval například v oblastech a zdravotnictví. Dalibor je ženatý, má rád vysokohorskou turistiku a jízdu na motorce.