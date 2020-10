Doručování zboží v určitou hodinu a následná péče o zákazníka je v rámci tuzemské e‑commerce imperativem. Češi totiž patří na evropském trhu mezi nejnáročnější. Z boomu objednávek pramení rostoucí počet výdejních míst a samoobslužných boxů.

Že nejsou žně nebo Vánoce dvakrát do roka? Pro firmy podnikající v oblasti logistiky a doručování zboží to v letoším covidem poznamenaném roce neplatí. Druhá vlna covidu, druhý nouzový stav a přepravní společnosti se stejně jako během jarních měsíců i nyní připravují na další výrazný nárůst zájmu. Kromě posílení e‑commerce vlivem protikoronavirových opatření do toho ještě vstoupí vánoční sezona. Situace nadále nutí firmy stále více řešit online prodejní kanály a rychle stoupá počet zakládaných e‑shopů.

Zatímco v běžném období na platformě Shoptet, která má pod sebou už povinu e‑shopů na tuzemském trhu, vznikne za týden průměrně 130 obchodů, od března šlo týdně v průměru o 270. „V dubnu jsme díky tomuto tempu překonali hranici 20 tisíc e‑shopů na naší platformě. Aktuálně jich je 22 tisíc, od začátku března do června jich celkem vzniklo 4500, což je meziročně o 120 procent více,“ popisuje CEO Shoptetu Miroslav Uďan. Letos vnímá trend, kdy výrobci z různých odvětví začali výrazněji nahrazovat klasický model distribuce zboží mířícího do velkoobchodů právě online prodejem ve vlastních e‑shopech.

Patří mezi ně podle něj třeba výrobci hraček, alkoholu, designového nábytku, ale také třeba řeznictví. „Přechod do onlinu bude pro řadu odvětví nezbytností a například u kamenných prodejců na denní bází vidíme, že na online prodej nejsou logisticky připraveni — nemají k tomu uzpůsobené prodejny, skladové prostory ani proces pickingu,“ doplňuje CEO přepravce DoDo Michal Menšík.

Vánoční jarní měsíce

Pro firmy zajišťující rozvoz zboží byla jarní opatření kolem pandemie nečekanou vánoční sezonou a růst pokračoval i v dalších měsících. „Již během prvních týdnů koronakrize jsme zaznamenali takový objem zásilek, že se rovnaly číslům v sezoně. Běžně před Vánocemi evidujeme až 60procentní nárůst objemu zásilek a letos tomu nebude jinak,“ říká generální ředitel společnosti DPD MiIoš Malaník.

„Letos očekáváme přírůstek v objemu doručených balíků o 29 procent. Na vánoční sezonu již standardně nabíráme stovky řidičů navíc. Předpokládáme, že se letošní svátky budou lišit v tom směru, že přibude nakupujících online a tudíž se zvýší objem B2C zásilek z e‑shopů,“ tvrdí marketingový ředitel PPL CZ Milan Loidl.

Řada lidí podle něj v době koronaviru prolomila svůj pomyslný blok tento způsob nákupu vyzkoušet a nyní se již nebude tolik obávat neznámého.

