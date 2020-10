PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera získala souhlas Evropské komise k nákupu TV Nova – Central European Media Enterprises (CME). Komise došla k názoru, že převzetí skupiny CME nenaruší tržní prostředí.

O rozhodnutí společnost v úterý informovala na svém webu. Transakce, jejíž hodnota činí 2,1 miliardy dolarů (zhruba 48 miliard korun), má být uzavřena 13. října 2020.

Podle Eriky Luzsiczy z mediálně konzultační společnosti Axocom přichází rozhodnutí ve vhodnou dobu. „Vzhledem k aktuální situaci, kdy se celý trh pomalu proměňuje vlivem koronaviru, může TV Nova dostat díky novým vlastníkům další vzpruhu. Letošní rok ukázal, že televizi může poměrně narůst sledovanost. A to nejen v počtu diváků, ale i v čase stráveném u obrazovky. Již na jaře bylo patrné, jak se ekonomické otřesy rychle dotknou hlavního zdroje příjmů, tedy inzerce. Nejpopulárnější stanice je na nich bytostně závislá. Pokud k tomu přidáme fakt, že je trh s volně dostupnými stanicemi zcela saturovaný, nabízí se možnost část portfolia posunout do placené sekce. To by výrazně rozhýbalo celý trh. Z dlouhodobého hlediska by vydělali i diváci, přineslo by to jistě pestřejší a kvalitnější nabídku,“ říká Luzsicza.

PPF se loni v médiích vyjádřila, že kupuje CME „jako doplněk ke svému telekomunikačnímu byznysu“. V Česku už vlastní operátora O2 s placenou televizí O2 TV a také provozovatele datové a komunikační sítě Cetin. „Chceme využít synergie mezi tvorbou mediálního obsahu a jeho distribucí. Naším motivem je tedy především rozvíjení telekomunikačního a mediálního byznysu,“ uvedl loni v říjnu po podpisu smlouvy Petr Kellner.

Součástí CME jsou televizní stanice v pěti zemích střední a východní Evropy. Skupina loni zvýšila provozní zisk o šest procent.